В Украине обнаружили заброшенным классический спорткар Porsche

Porsche 911 Carrera покрыт толстым слоем пыли и давно не выезжал из паркинга.

В одном из подземных паркингов Одессы неожиданно нашли покинутое купе Porsche 911 Carrera 1994 года выпуска. Судя по всему, автомобиль стоит без движения уже не меньше года. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

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Спорткар Porsche 911 покрыт толстым слоем пыли и видно, что он давно не выезжал на дороги. Если проверить номер авто в базе данных OpenDataBot, то можно выяснить, что автомобиль в последний раз сменил владельца в апреле 2017 года. Причины, по которым коллекционное авто оставили без внимания на паркинге, пока неизвестны.

[ + – ] Porsche 964 - последний классический 911-й Фото: Porsche

Этот Porsche Carrera относится к семейству 964, которое считается последним классическим 911. Причем, 1994 – последний год выпуска этого поколения купе. В Украине такие спорткары – редкость.

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Автомобиль оснащен 3,6-литровой оппозитной шестеркой воздушного охлаждения мощностью 250 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с, а максимальная скорость составляет 260 км/ч. На выбор предлагали 5-ступенчатую механическую КПП или 4-ступенчатый автомат Tiptronic, задний либо полный привод.

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