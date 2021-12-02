Новий електрокросовер Lexus з'явився на перших зображеннях і відео
Lexus RZ — перший електрокар спеціальної побудови в історії марки. Його запас ходу досягне 500 км.
Опубліковано перші тизери електричного кросовера Lexus RZ. Його мають представити в другій половині 2022 року, а продажі стартують на початку 2023-го. Про це повідомляє офіційний сайт Lexus.
Новий Lexus RZ 2023 – перший електромобіль марки, збудований із нуля. До цього компанія електрифікувала вже існуючі бензинові моделі. Його конкурентами називають Audi Q4 e-tron, Genesis GV60, Mercedes-Benz EQC і Tesla Model Y.Важливо
Відомо, що близькими родичами кросовера будуть електромобілі Toyota bZ4X і Subaru Solterra. Lexus RZ побудований на тій же платформі e-TNGA і за дизайном трохи схожий на побратимів.
На зображеннях можна розглянути похилий дах у дусі Lexus RX і вигнуту віконну лінію. Передня частина виконана в традиційному стилі Lexus – із імітацією фірмової веретеноподібної решітки радіатора та стрілоподібними діодними фарами.
Характеристики Lexus RZ поки що невідомі. Швидше за все, силову установку запозичать у тієї ж Toyota bZ4X. Це означає, що будуть доступні 204-сильна передньопривідна та 218-сильна повнопривідна версії, а запас ходу складе приблизно 450-500 км, залежно від модифікації.
Раніше Фокус повідомляв про новий топовий кросовер BMW. Він оснащений 750-сильною гібридною установкою.