Новий електрокросовер Lexus з'явився на перших зображеннях і відео

Lexus RZ — перший електрокар спеціальної побудови в історії марки. Його запас ходу досягне 500 км.

Опубліковано перші тизери електричного кросовера Lexus RZ. Його мають представити в другій половині 2022 року, а продажі стартують на початку 2023-го. Про це повідомляє офіційний сайт Lexus.

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[ + – ] Передня частина виконана у фірмовому стилі Lexus Фото: Lexus

Новий Lexus RZ 2023 – перший електромобіль марки, збудований із нуля. До цього компанія електрифікувала вже існуючі бензинові моделі. Його конкурентами називають Audi Q4 e-tron, Genesis GV60, Mercedes-Benz EQC і Tesla Model Y.

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Відомо, що близькими родичами кросовера будуть електромобілі Toyota bZ4X і Subaru Solterra. Lexus RZ побудований на тій же платформі e-TNGA і за дизайном трохи схожий на побратимів.

[ + – ] Запас ходу становитиме близько 450-500 км. Фото: Lexus

На зображеннях можна розглянути похилий дах у дусі Lexus RX і вигнуту віконну лінію. Передня частина виконана в традиційному стилі Lexus – із імітацією фірмової веретеноподібної решітки радіатора та стрілоподібними діодними фарами.

[ + – ] Lexus RZ створено на платформі Toyota bZ4X

Характеристики Lexus RZ поки що невідомі. Швидше за все, силову установку запозичать у тієї ж Toyota bZ4X. Це означає, що будуть доступні 204-сильна передньопривідна та 218-сильна повнопривідна версії, а запас ходу складе приблизно 450-500 км, залежно від модифікації.

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