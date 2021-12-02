Новый электрокроссовер Lexus показался на первых изображениях и видео

Lexus RZ – первый электрокар специальной постройки в истории марки. Его запас хода достигнет 500 км.

Опубликованы первые тизеры электрического кроссовера Lexus RZ. Его должны представить во второй половине 2022 года, а продажи стартуют в начале 2023-го. Об этом сообщает официальный сайт Lexus.

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[ + – ] Передняя часть выполнена в фирменном стиле Lexus Фото: Lexus

Новый Lexus RZ 2023 – первый электромобиль марки, построенный с нуля. До этого компания электрифицировала уже существующие бензиновые модели. Его конкурентами называют Audi Q4 e-tron, Genesis GV60, Mercedes-Benz EQC и Tesla Model Y.

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Известно, что близкими родственниками кроссовера будут электромобили Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Lexus RZ построен на той же платформе e-TNGA и по дизайну немного похож на собратьев.

[ + – ] Запас хода составит около 450-500 км Фото: Lexus

На изображениях можно разглядеть покатую крышу в духе Lexus RX и изогнутую оконную линию. Передняя часть выполнена в традиционном стиле Lexus – с имитацией фирменной веретенообразной решетки радиатора и стреловидными диодными фарами.

[ + – ] Lexus RZ создан на платформе Toyota bZ4X

Характеристики Lexus RZ пока неизвестны. Скорее всего, силовую установку позаимствуют у той же Toyota bZ4X. Это значит, что будут доступны 204-сильная переднеприводная и 218-сильная полноприводная версии, а запас хода составит примерно 450-500 км, в зависимости от модификации.

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