Знакомый незнакомец: первый электромобиль Subaru официально представлен
Электрокар Subaru Solterra – близкий родственник Toyota bZ4X. Он способен проехать до 500 км без подзарядки.
Новый Subaru Solterra 2022 официально представлена. Первый электромобиль Subaru презентовали онлайн, а публике покажут через неделю на автошоу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.
Кроссовер Subaru Solterra поступит в продажу со второй половины 2022 года. Название авто получили путем слияния двух латинских слов – Sol ("солнце") и Terra ("земля"). Разрабатывали его совместно с Toyota и у него есть брат-близнец Toyota bZ4X.
От родственной модели электрокар Subaru Solterra отличается внешне разве что оформлением передней части. У него футуристический граненый дизайн. По размерам автомобиль сопоставим с Subaru Forester:
- Длина – 4690 мм
- Ширина – 1860 мм
- Высота – 1650 мм
- Колесная база – 2850 мм
В салоне Subaru Solterra 2022 отличий от Toyota bZ4X еще меньше – все сводится к другим вариантам отделки. Электрокар получил небольшую виртуальную панель приборов, большой 14-дюймовый тачскрин и сенсорные кнопки.Важно
Первым в продажу поступит 218-сильный полноприводной вариант. Двухтонный кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч за 7,7 с. Позже добавят переднеприводную версию на 204 л. с.
Все Subaru Solterra получат батарею емкостью 71,4 кВт∙ч. Запас хода составит 460 км в полноприводной модификации и 500 км – в переднеприводной.
Ранее Фокус рассказывал о недорогом электромобиле с рекордным запасом хода. Он может проехать 1000 км без подзарядки.