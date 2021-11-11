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Знайомий незнайомець: перший електромобіль Subaru офіційно представлений

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Фото: Subaru | Subaru Solterra надійде в продаж із другої половини 2022 року

Електрокар Subaru Solterra – близький родич Toyota bZ4X. Він здатний проїхати до 500 км без підзарядки.

Новий Subaru Solterra 2022 офіційно представлений. Перший електромобіль Subaru презентували онлайн, а публіці покажуть за тиждень на автошоу в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

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Кросовер є близьким родичем Toyota bZ4X
Фото: Subaru

Кросовер Subaru Solterra надійде в продаж із другої половини 2022 року. Назву авто отримали шляхом злиття двох латинських слів – Sol ("сонце") і Terra ("земля"). Розробляли його спільно з Toyota, і він має брата-близнюка Toyota bZ4X.

Від спорідненої моделі електрокар Subaru Solterra відрізняється зовні хіба що оформленням передньої частини. Він має футуристичний гранований дизайн. За розмірами автомобіль можна порівняти з Subaru Forester:

  • Довжина – 4690 мм
  • Ширина – 1860 мм
  • Висота – 1650 мм
  • Колісна база – 2850 мм
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Кнопки в салоні зробили сенсорними
Фото: Subaru

У салоні Subaru Solterra 2022 відмінностей від Toyota bZ4X ще менше – все зводиться до інших варіантів оздоблення. Електрокар отримав невелику віртуальну панель приладів, великий 14-дюймовий тачскрин і сенсорні кнопки.

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Першим у продаж надійде 218-сильний повнопривідний варіант. Двотонний кросовер здатний розганятися до 100 км/год за 7,7 с. Пізніше додадуть передньопривідну версію на 204 к. с.

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Запас ходу електромобіля – 500 км.
Фото: Subaru

Усі Subaru Solterra отримають батарею ємністю 71,4 кВт∙год. Запас ходу становитиме 460 км у повнопривідній модифікації та 500 км – у передньопривідній.

Раніше Фокус розповідав про недорогий електромобіль із рекордним запасом ходу. Він може проїхати 1000 км без підзарядки.