Знайомий незнайомець: перший електромобіль Subaru офіційно представлений
Електрокар Subaru Solterra – близький родич Toyota bZ4X. Він здатний проїхати до 500 км без підзарядки.
Новий Subaru Solterra 2022 офіційно представлений. Перший електромобіль Subaru презентували онлайн, а публіці покажуть за тиждень на автошоу в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.
Кросовер Subaru Solterra надійде в продаж із другої половини 2022 року. Назву авто отримали шляхом злиття двох латинських слів – Sol ("сонце") і Terra ("земля"). Розробляли його спільно з Toyota, і він має брата-близнюка Toyota bZ4X.
Від спорідненої моделі електрокар Subaru Solterra відрізняється зовні хіба що оформленням передньої частини. Він має футуристичний гранований дизайн. За розмірами автомобіль можна порівняти з Subaru Forester:
- Довжина – 4690 мм
- Ширина – 1860 мм
- Висота – 1650 мм
- Колісна база – 2850 мм
У салоні Subaru Solterra 2022 відмінностей від Toyota bZ4X ще менше – все зводиться до інших варіантів оздоблення. Електрокар отримав невелику віртуальну панель приладів, великий 14-дюймовий тачскрин і сенсорні кнопки.Важливо
Першим у продаж надійде 218-сильний повнопривідний варіант. Двотонний кросовер здатний розганятися до 100 км/год за 7,7 с. Пізніше додадуть передньопривідну версію на 204 к. с.
Усі Subaru Solterra отримають батарею ємністю 71,4 кВт∙год. Запас ходу становитиме 460 км у повнопривідній модифікації та 500 км – у передньопривідній.
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