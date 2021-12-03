Позашляховий лімузин: найдорожчий кросовер Bentley показали на перших фото

Bentley Bentayga EWB стане більшим і просторішим усередині. Основний акцент зроблять на комфорті задніх пасажирів.

Bentley Bentayga 2022 отримає ще найрозкішнішу подовжену версію Extended Wheelbase (EWB). Дорогий кросовер помітили під час тестів за полярним колом у Швеції. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Новий Bentley Bentayga EWB мали представити ще цьогоріч, проте через пандемію коронавірусу та дефіцит мікрочіпів її розробка дещо затягнулася. Очевидно, кросовер проходить фінальні випробування.

[ + – ] Кросовер подовжать приблизно на 15-20 см Фото: Motor1.com

Судячи з фото, довжина та колісна база Bentley Bentayga EWB збільшаться помітно на 15-20 см — це видають великі задні двері. Тобто автомобіль досягне приблизно 5,3 м у довжину.

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Збільшені розміри додадуть місця для ніг заднім пасажирам, хоч і в стандартній моделі воно неабияке. На другому ряду, швидше за все, встановлять два окремі крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем. До речі, саме таке компонування салону в подовженому варіанті одного з головних конкурентів моделі Range Rover 2022.

[ + – ] Модель буде доступна в бензинових і гібридних версіях Фото: Motor1.com

Двигуни Bentley Bentayga EWB очевидно залишаться такими ж, як і в стандартній моделі. Це означає, що запропонують 4,0-літровий 550-сильний V8 твін-турбо, 6,0-літровий 635-сильний W12 і гібридну установку потужністю 449 к. с.

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