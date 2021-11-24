Повністю новий Range Rover вже в Україні: ціни, фото та відео

Новий Range Rover eперше доступний у семимісцевій версії. Позашляховик запропонують із бензиновими та дизельними двигунами потужністю до 530 к. с.

Range Rover п'ятого покоління офіційно представлено в Україні. Розкішний позашляховик уже доступний для попереднього замовлення (їх уже зібралося 200), а перші автомобілі клієнти отримають у другому кварталі 2022 року.

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Презентація Range Rover в Україні відбулася лише через місяць після глобальної прем'єри. Наша країна стала однією з перших, де показали модель.

[ + – ] Range Rover отримав найбільший дисплей в історії

Новий Range Rover 2022 зберіг знайомий дизайн, але збудований на абсолютно новій платформі. Його пропонують у стандартній і подовженій версіях, причому тепер доступний і семимісний варіант позашляховика.

У салоні вперше можна замовити обробку без шкіри — її замінює вовняна тканина Kvadrat Remix. На центральній панелі встановлений 13,1-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи Pivi Pro – найбільший екран у всій лінійці Land Rover.

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Пара 11,4-дюймових моніторів запропоновано й для задніх пасажирів. Серед інновацій у Range Rover 2022 – електропривід дверей, електронна система активної стабілізації, нова технологія шумоподавлення та керовані задні колеса.

[ + – ] Range Rover в Україні коштує від 4,17 млн. гривень [ + – ] Ззаду з'явилися тоненькі ліхтарі [ + – ] Об'єм багажника становить 312-2601 л. [ + – ] Показ приладів виведено на дисплей [ + – ] Доступні версії на 4,5 та 7 місць [ + – ] Топова версія оснащена 4,4-літровим 530-сильним V8 [ + – ] Пізніше лінійку поповнять гібриди та електромобіль.

Новий Range Rover на українському ринку буде доступний з бензиновими турбомоторами об'ємом 3,0 л (400 к. с.) та 4,4 л (530 к. с.), а також із 3,0-літровими турбодизелями на 250, 300 і 350 к. с. Топова версія розганяється до 100 км/год за 4,6 с і на 17% економічніша за попередника – 12 л/100 км у комбінованому циклі.

[ + – ] Позашляховик пропонують у стандартній і подовженій версії

У 2023 році в нашій країні запропонують гібриди Range Rover, що заряджаються, потужністю 440 і 510 к. с. Через рік з'явиться й перший електромобіль Range Rover.

Оголошені й ціни Range Rover в Україні:

SE – від 4 177 251 гривень

HSE – від 4 434 178 гривень

Autobiography – від 4 968 467 гривень

First Edition — від 5 401 788 гривень

Раніше Фокус розповідав про найочікуваніші нові авто в Україні. До кінця року очікується чимало цікавих презентацій.