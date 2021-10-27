Презентовано новий Range Rover 2022: у нього двигун BMW та керовані задні колеса
Range Rover уперше отримав третій ряд сидінь та повнокероване шасі. У позашляховика тепер відразу дві гібридні версії, що заряджаються.
У Великій Британії офіційно представили новий Range Rover п'ятого покоління. Розкішний позашляховик надійде у продаж із першої половини 2022 року за ціною від 94 400 фунтів стерлінгів ($130 000). Про це повідомляє офіційний сайт Land Rover.
Дизайн Range Rover 2022
Range Rover 2022 радикально не змінився та залишається впізнаваним. У нього знайомий силует із довгим капотом та високою віконною лінією. У той же час, дверні ручки тепер висувні, а ззаду з'явилися тоненькі ліхтарі.
В основі позашляховика лежить повністю нова платформа MLA Flex, яку використовуватиме низка моделей Land Rover Jaguar. Як і раніше, доступні стандартний (довжина – 5052 мм) і подовжений (5252 мм) варіанти.
Салон Range Rover 2022
У салоні привертають увагу нове чотириспицеве кермо та важіль КПП замість "шайби", як у попередника. На центральній панелі тепер один великий 13,1-дюймовий дисплей замість двох менших екранів.
Уперше Range Rover запропонували з трьома рядами сидінь, але доступна й розкішна чотиримісна версія з двома окремими кріслами другого ряду. Об'єм багажника становить 312-2601 л. Заднім пасажирам пропонують пару 11,4-дюймових моніторів. Серед опцій з'явилася 1600-ватна аудіосистема Meridian Signature з функцією активного придушення шумових перешкод.
Характеристики Range Rover 2022
Новий Range Rover пропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 3,0 л (400 к. с.) та 4,4 л (530 к. с.), а також 3,0-літровими турбодизелями на 250, 300 і 350 к. с. Примітно, що 4,4-літровий V8 запозичили у BMW: із ним розгін до 100 км/год займає 4,6 секунди.
Усі бензинові та дизельні двигуни доповнені м'якою гібридною установкою. З'явилися й відразу два гібриди Range Rover, що заряджаються, потужністю 440 і 510 к. с. Обидва вони здатні проїхати 80 км на електротязі. А ще заплановано електричний варіант – його представлять 2024 року.Важливо
Тепер в арсеналі Range Rover не тільки пневмопідвіска зі змінним кліренсом, але й активні стабілізатори і повнокероване шасі з задніми колесами, що повертаються. Водночас, авто зберігає хороші позашляхові здібності та може подолати брід глибиною 90 см. Повний привід, як і раніше, доповнений знижувальною передачею в усіх Range Rover.
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