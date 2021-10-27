Презентован новый Range Rover 2022: у него двигатель BMW и управляемые задние колеса

Range Rover впервые получил третий ряд сидений и полноуправляемое шасси. У внедорожника теперь сразу две подзаряжаемые гибридные версии.

В Великобритании официально представили новый Range Rover пятого поколения. Роскошный внедорожник поступит в продажу с первой половины 2022 года по цене от 94 400 фунтов стерлингов ($130 000). Об этом сообщает официальный сайт Land Rover.

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Дизайн Range Rover 2022

Range Rover 2022 радикально не изменился и остается узнаваемым. У него знакомый силуэт с длинным капотом и высокой оконной линий. В то же время, дверные ручки теперь выдвижные, а сзади появились тоненькие фонари.

[ + – ] Внедорожник предлагают в обычной и удлиненной версиях Фото: carscoops.com

В основе внедорожника лежит полностью новая платформа MLA Flex, которую будут использовать ряд моделей Land Rover Jaguar. Как и ранее, доступны стандартный (длина – 5052 мм) и удлиненный (5252 мм) варианты.

Салон Range Rover 2022

В салоне обращают на себя внимание новый четырехспицевый руль и рычаг КПП вместо "шайбы", как у предшественника. На центральной панели теперь один большой 13,1-дюймовый дисплей вместо двух экранов поменьше.

[ + – ] Вместо "шайбы" АКПП теперь установлен более традиционный рычаг Фото: carscoops.com

Впервые Range Rover предложили с тремя рядами сидений, но доступна и роскошная четырехместная версия с двумя отдельными креслами второго ряда. Объем багажника составляет 312-2601 л. Задним пассажирам предлагают пару 11,4-дюймовых мониторов. Среди опций появилась 1600-ваттная аудиосистема Meridian Signature c функцией активного подавления шумовых помех.

[ + – ] Впервые для Range Rover предложен третий ряд сидений Фото: carscoops.com

Характеристики Range Rover 2022

Новый Range Rover предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 3,0 л (400 л. с.) и 4,4 л (530 л. с.), а также 3,0-литровыми турбодизелями на 250, 300 и 350 л. с. Примечательно, что 4,4-литровый V8 позаимствовали у BMW: с ним разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с.

[ + – ] Объем багажника составляет 312-2601 л Фото: carscoops.com

Все бензиновые и дизельные двигатели дополнены мягкой гибридной установкой. Появились и сразу два подзаряжаемых гибрида Range Rover мощностью 440 и 510 л. с. Оба они способны проехать 80 км на электротяге. А еще запланирован электрический вариант – его представят в 2024 году.

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Теперь в арсенале Range Rover не только пневмоподвеска с изменяемым клиренсом, но и активные стабилизаторы, и полноуправляемое шасси с поворачивающимися задними колесами. Вместе с тем, авто сохраняет хорошие внедорожные способности и может преодолеть брод глубиной 90 см. Полный привод, как и прежде, дополнен понижающей передачей во всех Range Rover.

[ + – ] Топовый двигатель V8 позаимствовали у BMW Фото: carscoops.com

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