Представлен новый Lexus LX 2022: официальные фото и все подробности внедорожника (видео)

Lexus LX 2022 впервые получил турбомотор и роскошную четырехместную версию, но не растерял внедорожных способностей.

Состоялась онлайн-презентация нового Lexus LX четвертого поколения. Роскошный брат Toyota Land Cruiser 300 поступит в продажу с первого квартала 2022 года, сообщает официальный сайт бренда. Цены пока не огласили, но уже известно, что модель существенно подорожает.

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Дизайн Lexus LX 2022

Новый Lexus LX сохранил знакомый дизайн и от Land Cruiser его по-прежнему можно отличить по огромной веретенообразной решетке радиатора. Фонари теперь соединены светящейся вставкой. Вариант F-Sport узнается по черной решетке радиатора и 22-дюймовым дискам вместо стандартных 18-дюймовых.

[ + – ] У Lexus LX F Sport - особая решетка радиатора и 22-дюймовые диски Фото: Lexus

В основе внедорожника лежит современная рамная платформа TNGA-F, позволившая снизить массу сразу на 200 кг. Колесная база (2850 мм) и клиренс Lexus LX (225 мм) остались прежними.

Интерьер и комплектация Lexus LX 2022

В отделке салона использованы кожа, дерево и алюминий. В отличие от Land Cruiser 300, автомобиль получил виртуальную панель приборов и сразу два сенсорных дисплея (нижний экран управляет климат-контролем).

[ + – ] Внедорожник получил сразу два сенсорных дисплея Фото: Lexus

Базовая комплектация Lexus LX расширена и включает четырехзонный климат-контроль, электроприводы сидений, рулевой колонки и двери багажника, камеры кругового обзора, вентиляцию кресел первого и второго ряда, сканер отпечатков пальцев, пару мониторов для задних пассажиров. Также предусмотрен комплекс Lexus Safety System+ – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание знаков и усталости водителя.

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Особняком стоит вариант Ultra Luxury с более роскошной внутренней отделкой и мощной аудиосистемой Mark Levinson с 25 динамиками. Задний диван в нем заменен двумя отдельными сиденьями с электроприводом.

[ + – ] В версии Ultra Luxury сзади установили два отдельных кресла с электроприводом Фото: Lexus

Характеристики Lexus LX 2022

Новый Lexus LX 600 получил 3,5-литровый 415-сильный V6 твин-турбо и 10-ступенчатую АКПП. В некоторых странах будет доступна версия LX 500d с 3,3-литровым 309-сильным турбодизелем, а позже могут добавить 443-сильную гибридную установку от Toyota Tundra 2022.

Lexus LX 2022 сохранил адаптивные амортизаторы и гидроподвеску Active Height Control. Внедорожнику под силу броды глубиной до 70 см и 45-градусные подъемы.

[ + – ] Lexus LX сохранил полный набор внедорожных систем Фото: Lexus

Кроме того, автомобиль сохранил набор внедорожных систем:

Полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

E-KDSS – отключаемые стабилизаторы поперечной устойчивости.

Multi-Terrain Select – выбор режимов для разных типов бездорожья.

Crawl Control – внедорожный круиз-контроль, позволяющий "проползти" сложный участок на малой скорости.

Downhill Assist Control – помощь на крутом спуске.

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Ранее Фокус рассказывал о самом дорогом Toyota Land Cruiser 300. Цена внедорожника превышает 100 тыс. долларов.