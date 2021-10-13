Представлений новий Lexus LX 2022: офіційні фото і всі подробиці позашляховика (відео)

Lexus LX 2022 вперше отримав турбомотор і розкішну чотиримісну версію, але не розгубив позашляхових здібностей.

Відбулася онлайн-презентація нового Lexus LX четвертого покоління. Розкішний брат Toyota Land Cruiser 300 надійде в продаж з першого кварталу 2022 року, повідомляє офіційний сайт бренду. Ціни поки не оголосили, але вже відомо, що модель істотно подорожчає.

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Дизайн Lexus LX 2022

Новий Lexus LX зберіг знайомий дизайн і від Land Cruiser, його як і раніше можна відрізнити за величезною веретеноподібною решіткою радіатора. Ліхтарі тепер з'єднані вставкою, що світиться. Варіант F-Sport впізнається за чорною решіткою радіатора і 22-дюймовими дисками замість стандартних 18-дюймових.

[ + – ] У Lexus LX F Sport — особлива решітка радіатора і 22-дюймові диски Фото: Lexus

В основі позашляховика лежить сучасна рамна платформа TNGA-F, що дозволило знизити масу відразу на 200 кг. Колісна база (2850 мм) і кліренс Lexus LX (225 мм) залишилися колишніми.

Інтер'єр і комплектація Lexus LX 2022

В обробці салону використані шкіра, дерево та алюміній. На відміну від Land Cruiser 300, автомобіль отримав віртуальну панель приладів і відразу два сенсорні дисплеї (нижній екран управляє клімат-контролем).

[ + – ] Позашляховик отримав відразу два сенсорні дисплеї Фото: Lexus

Базова комплектація Lexus LX розширена і включає чотиризонний клімат-контроль, електроприводи сидінь, кермові колонки і двері багажника, камери кругового огляду, вентиляцію крісел першого і другого ряду, сканер відбитків пальців, пару моніторів для задніх пасажирів. Також передбачений комплекс Lexus Safety System + — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі, розпізнавання знаків і втоми водія.

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Окремо стоїть варіант Ultra Luxury з більш розкішною внутрішньою обробкою і потужною аудіосистемою Mark Levinson з 25 динаміками. Задній диван у ній замінено двома окремими сидіннями з електроприводом.

[ + – ] У версії Ultra Luxury ззаду встановили два окремі крісла з електроприводом Фото: Lexus

Характеристики Lexus LX 2022

Новий Lexus LX 600 отримав 3,5-літровий 415-сильний V6 твін-турбо і 10-ступеневу АКПП. У деяких країнах буде доступна версія LX 500d з 3,3-літровим 309-сильним турбодизелем, а пізніше можуть додати 443-сильну гібридну установку від Toyota Tundra 2022.

Lexus LX 2022 зберіг адаптивні амортизатори і гідропідвіску Active Height Control. Позашляховику під силу броди завглибки до 70 см і 45-градусні підйоми.

[ + – ] Lexus LX зберіг повний набір позашляхових систем Фото: Lexus

Крім того, автомобіль зберіг набір позашляхових систем:

Повний привід із заниженою передачею і блокуваннями диференціалів.

E-KDSS — відключаються стабілізатори поперечної стійкості.

Multi-Terrain Select — вибір режимів для різних типів бездоріжжя.

Crawl Control — позашляховий круїз-контроль, що дозволяє "проповзти" складну ділянку на малій швидкості.

Downhill Assist Control — допомога на крутому спуску.

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Раніше Фокус розповідав про найдорожчу Toyota Land Cruiser 300. Ціна позашляховика перевищує 100 тис. доларів.