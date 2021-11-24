Полностью новый Range Rover уже в Украине: цены, фото и видео
Новый Range Rover впервые доступен в семиместной версии. Внедорожник предложат с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью до 530 л. с.
Range Rover пятого поколения официально представлен в Украине. Роскошный внедорожник уже доступен для предварительного заказа (их уже собралось 200), а первые автомобили клиенты получат во втором квартале 2022 года.
Презентация Range Rover в Украине состоялась всего спустя всего месяц после глобальной премьеры. Наша страна стала одной из первых, где показали модель.
Новый Range Rover 2022 сохранил знакомый дизайн, но построен на абсолютно новой платформе. Его предлагают в стандартной и удлиненной версиях, причем теперь доступен и семиместный вариант внедорожника.
В салоне впервые можно заказать отделку без кожи – ее заменяет шерстяная ткань Kvadrat Remix. На центральной панели установлен 13,1-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы Pivi Pro – это самый большой экран во всей линейке Land Rover.Важно
Пара 11,4-дюймовых мониторов предложены и для задних пассажиров. Среди инноваций в Range Rover 2022 – электропривод дверей, электронная система активной стабилизации, новая технология шумоподавления и управляемые задние колеса.
Новый Range Rover на украинском рынке будет доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 3,0 л (400 л. с.) и 4,4 л (530 л. с.), а также с 3,0-литровыми турбодизелями на 250, 300 и 350 л. с. Топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с и на 17% экономичнее предшественника – 12 л/100 км в комбинированном цикле.
В 2023 году в нашей стране предложат подзаряжаемые гибриды Range Rover мощностью 440 и 510 л. с. Год спустя появится и первый электромобиль Range Rover.
Объявлены и цены Range Rover в Украине:
- SE – от 4 177 251 гривен
- HSE – от 4 434 178 гривен
- Autobiography – от 4 968 467 гривен
- First Edition – от 5 401 788 гривен
Ранее Фокус рассказывал про самые ожидаемые новые авто в Украине. До конца года ожидается немало интересных презентаций.