Полностью новый Range Rover уже в Украине: цены, фото и видео

Новый Range Rover впервые доступен в семиместной версии. Внедорожник предложат с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью до 530 л. с.

Range Rover пятого поколения официально представлен в Украине. Роскошный внедорожник уже доступен для предварительного заказа (их уже собралось 200), а первые автомобили клиенты получат во втором квартале 2022 года.

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Презентация Range Rover в Украине состоялась всего спустя всего месяц после глобальной премьеры. Наша страна стала одной из первых, где показали модель.

[ + – ] Range Rover получил самый большой дисплей в истории

Новый Range Rover 2022 сохранил знакомый дизайн, но построен на абсолютно новой платформе. Его предлагают в стандартной и удлиненной версиях, причем теперь доступен и семиместный вариант внедорожника.

В салоне впервые можно заказать отделку без кожи – ее заменяет шерстяная ткань Kvadrat Remix. На центральной панели установлен 13,1-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы Pivi Pro – это самый большой экран во всей линейке Land Rover.

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Пара 11,4-дюймовых мониторов предложены и для задних пассажиров. Среди инноваций в Range Rover 2022 – электропривод дверей, электронная система активной стабилизации, новая технология шумоподавления и управляемые задние колеса.

[ + – ] Range Rover в Украине стоит от 4,17 млн. гривен [ + – ] Сзади появились тоненькие фонари [ + – ] Объем багажника составляет 312-2601 л [ + – ] Показания приборов выведены на дисплей [ + – ] Доступны версии на 4,5 и 7 мест [ + – ] Топовая версия оснащена 4,4-литровым 530-сильным V8 [ + – ] Позже линейку пополнят гибриды и электромобиль

Новый Range Rover на украинском рынке будет доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 3,0 л (400 л. с.) и 4,4 л (530 л. с.), а также с 3,0-литровыми турбодизелями на 250, 300 и 350 л. с. Топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с и на 17% экономичнее предшественника – 12 л/100 км в комбинированном цикле.

[ + – ] Внедорожник предлагают в стандартной и удлиненной версии

В 2023 году в нашей стране предложат подзаряжаемые гибриды Range Rover мощностью 440 и 510 л. с. Год спустя появится и первый электромобиль Range Rover.

[ + – ] Первые авто доставят клиентам во втором квартале 2022 года

Объявлены и цены Range Rover в Украине:

SE – от 4 177 251 гривен

HSE – от 4 434 178 гривен

Autobiography – от 4 968 467 гривен

First Edition – от 5 401 788 гривен

Ранее Фокус рассказывал про самые ожидаемые новые авто в Украине. До конца года ожидается немало интересных презентаций.