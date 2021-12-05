В Україні з'явилося авто з фільму "Назад у майбутнє": культовий спорткар зняли у Карпатах

DeLorean DMC12, по суті, виявився "євробляхою". Власник не побоявся поїхати на ньому в гори.

В Україні помітили легендарний DeLorean DMC12. Відоме авто з фільму "Назад у майбутнє" несподівано засвітилося на гірськолижному курорті Буковель. Фото DeLorean опублікували на Instagram-сторінці drive luxury.

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Очевидно, власника рідкісного спорткара не злякала карпатська зима. Автомобіль зледенів і вкритий снігом.

Цікава деталь: DeLorean DMC12 є "євробляхою", адже має болгарські номери. Варто зазначити, що автомобіль не підлягав пільговому розмитненню, адже випускали його ще в 1981-1983 роках і він не відповідає мінімально необхідним еко-нормам Євро-2.

[ + – ] DeLorean у Карпатах виявився "євробляхою"

DeLorean DMC12 — рідкісна модель, адже всього зібрали лише 8,5 тис. купе. У фільмі "Назад у майбутнє" автомобіль знявся вже після закінчення виробництва.

Футуристичний дизайн із дверима типу "крило чайки" розробив знаменитий італійський стиліст Джорджетто Джуджаро. Цікаво, що всі авто нефарбовані: їх кузов полірували і покривали спеціальним захисним розчином, тому вони сріблясті.

[ + – ] DeLorean став машиною часу у фільмі "Назад у майбутнє" Фото: wikipedia.org

Задньомоторне купе оснащене досить скромним 2,7-літровим V6 від Peugeot на 130 к. с. Його максимальна швидкість — усього 175 км/год, тобто навіть за мірками 80-х автомобіль не був швидким.

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До речі, це щонайменше другий DeLorean в Україні. Ще один такий автомобіль зберігається у колекції мера Дніпра Бориса Філатова.

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