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У Європі знайдено рідкісну Волгу ГАЗ-21: у неї дизельний двигун

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Дизельна Волга, Волга ГАЗ-21, ГАЗ-21
Фото: Carakoom | Дизельні ГАЗ-21 продавалися у західноєвропейських країнах

Усього випустили лише 167 ГАЗ-21 з дизелем. Такі автомобілі продавалися на європейському ринку.

У польському селі знайдено дуже нестандартну Волгу ГАЗ-21. На вигляд це звичайний радянський седан, але під його капотом ховається дизельний двигун. Про це пише сайт Carakoom.

Перед нами — не переробка та не прототип, а дрібносерійна модель для Європи. Не всі знають, що ГАЗ-21 експортували не лише до країн соцтабору, а й до Австрії, Бельгії, Греції, ФРН, Фінляндії, Швеції.

Дизельна Волга, Волга ГАЗ-21, ГАЗ-21
На вигляд авто не відрізняється від бензинової Волги
Фото: Carakoom

Бельгійське підприємство SA Scaldia-Volga навіть налагодило великовузлове збирання Волги з машинокомплектів. Частину машин оснащували дизельними двигунами — випустили лише 167 таких седанів.

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Поки що невідомо, який саме дизель під капотом ГАЗ-21. Справа в тому, що модель комплектували трьома різними двигунами:

  • Perkins — 1,6 л, 48 к. с.;
  • Peugeot — 1,9 л, 58 к. с.;
  • Rover — 2,3 л, 62-65 к. с.
Дизельна Волга, Волга ГАЗ-21, ГАЗ-21
Усього випущено лише 167 дизельних ГАЗ-21.
Фото: Carakoom

На вигляд дизельна Волга не відрізняється від бензинових седанів в експортному виконанні. Автомобіль відрізняли лише шильдики дизеля, але саме на цьому ГАЗ-21 вони не збереглися. На фото видно, що це Волга третьої серії, що випускалася в 1962-1970 роках.

Стан Волги далекий від ідеального — автомобіль не на ходу та проіржавів. Утім, зважаючи на все, автомобіль купили і готують до реставрації.

Раніше Фокус розповідав про не менш рідкісну Волгу для КДБ. Седан із потужним V8 під капотом знайшли в Україні.