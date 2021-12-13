Капсула часу: на аукціон виставили 28-річний пікап Toyota без пробігу

Майже три десятиліття Toyota Hilux провела в гаражі та практично не виїжджала на дороги.

У США на аукціоні Mecum виставили пікап Toyota Hilux 1993 року. Модель зовсім не колекційна, але вона в стані нового авто. Про це повідомляє сайт аукціону.

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[ + – ] Автомобіль ідеально зберігся

Цей Toyota Hilux – справжня капсула часу. За 28 років пікап проїхав лише 151 км (94 милі) і більшу частину років провів у гаражі. До середини 2021 року він мав лише одного власника.

[ + – ] Пробіг авто – усього 94 милі (151 км)

Автомобіль ідеально зберігся і виглядає так, ніби тільки зійшов із заводського конвеєра. Втім, після багаторічного простою в гаражі все ж таки довелося замінити паливний насос, повітряний та масляний фільтри, паливний бак та шини.

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Пікап Toyota Hilux оснащений 2,4-літровим бензиновим двигуном потужністю 114 к. с. та 5-ступеневою механічною КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею.

[ + – ] Автомобіль не отримав електросклопідйомників

Цікаво, що комплектація Deluxe не надто багата – в авто навіть немає електросклопідйомників, але встановлена касетна магнітола. Кермо регулюється лише по висоті, а салон обшитий тканиною.

Стартова ціна Toyota Hilux 1993 не повідомляється, але кілька місяців тому автомобіль змінив власника на іншому аукціоні і тоді за нього віддали 45 тис. доларів.

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