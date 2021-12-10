Японська надійність: спорткар Mazda продовжує їздити після страшної пожежі (відео)
Обгорілий автомобіль виявилося нескладно повернути до життя. Власник не має наміру його відновлювати.
В американському штаті Нью-Джерсі їздить дивна Mazda MX-5 Miata. Автомобіль пережив пожежу, але був частково відновлений. Про це повідомляє сайт The Drive.
Родстер Mazda MX-5 Miata в рідкісному виконанні Mazdaspeed обгорів у гаражі та його вже готували до утилізації. Але автомобіль знайшов механік Алекс Жира і вирішив дати йому друге життя. Американець є шанувальником моделі та за останні три роки через його руки пройшли цілих 48 MX-5 різних років випуску.
На щастя, пожежа торкнулася здебільшого кузовних панелей і салону, а двигун, трансмісія і ходова особливо не постраждали. Виглядає авто жахливо, але при цьому повернути його до життя виявилося нескладно — достатньо було замінити проводку та відремонтувати бензонасос.
Пізніше механік також з'ясував, що дещо пошкоджено клапанну кришку, захист ременя ГРМ і патрубки. Утім, це не заважало Mazda MX-5 пересуватись своїм ходом.
Алекс Жиру усунув технічні несправності, причому бачок омивача, що лопнув, замінив порожньою пляшкою з-під віскі. Але повністю реставрувати автомобіль американець не став. Він так і продовжує їздити в обгорілому родстері таі навіть демонструє дрифт. Мало того, машина навіть взяла участь у зльоті власників Mazda MX-5.
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