Японская надежность: спорткар Mazda продолжает ездить после страшного пожара (видео)

Обгоревший автомобиль оказалось несложно вернуть к жизни. Владелец не собирается его восстанавливать.

В американском штате Нью-Джерси ездит странная Mazda MX-5 Miata. Автомобиль пережил пожар, но был частично восстановлен. Об этом сообщает сайт The Drive.

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[ + – ] Владелец не собирается восстанавливать Mazda MX-5 Miata Фото: the drive

Родстер Mazda MX-5 Miata в редком исполнении Mazdaspeed обгорел в гараже и его уже готовили к утилизации. Но автомобиль обнаружил механик Алекс Жиру и решил дать ему вторую жизнь. Американец является поклонником модели и за последние три года через его руки прошли целых 48 MX-5 разных лет выпуска.

[ + – ] Больше всего обгорели кузовные панели и салон Фото: the drive

К счастью, пожар затронул в основном кузовные панели и салон, а двигатель, трансмиссия и ходовая особо не пострадали. Выглядит авто ужасно, но при этом вернуть его к жизни его оказалось несложно – достаточно было заменить проводку и отремонтировать бензонасос.

[ + – ] Вместо бачка для омывателя - бутылка из-под виски Фото: the drive

Позже механик также обнаружил, что несколько повреждены клапанная крышка, защита ремня ГРМ и патрубки. Впрочем, это не мешало Mazda MX-5 передвигаться своим ходом.

[ + – ] Mazda MX-5 не только ездит, но и дрифтит

Алекс Жиру устранил технические неисправности, причем лопнувший бачок омывателя заменил пустой бутылкой из-под виски. Но полностью реставрировать автомобиль американец не стал. Он так и продолжает ездить в обгоревшем родстере и даже демонстрирует дрифт. Мало того, машина даже приняла участие в слете владельцев Mazda MX-5.

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