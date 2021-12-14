Toyota наповнить ринок електрокарами: готуються 16 нових моделей

Японський автовиробник обіцяє електричні кросовери, пікапи та навіть спорткари. Запас ходу деяких моделей становитиме 700 км.

Концерн Toyota розсекретив свої плани з електрифікації. Уже найближчими роками бренди Toyota й Lexus випустять 16 нових електрокарів, причому серед них будуть моделі різних класів. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Найбільше готують кросоверів Фото: Toyota

Деякі електромобілі Toyota й Lexus розсекретив на презентації особисто керівник концерну Акіо Тойода. Всі вони відносяться до сімейства bZ: ця абревіатура розшифровується як beyond zero та натякає на нульові викиди шкідливих речовин у атмосферу.

Першого представника лінійки, електрокросовер Toyota bZ4X, уже показали раніше. Незабаром до нього приєднаються ще кілька кросоверів – серед них як компактні моделі, так і великі семимісні.

[ + – ] Електромобілі Lexus [ + – ] Пікап Toyota [ + – ] Компактний кросовер Toyota [ + – ] Електропозашляховик Toyota [ + – ] Електроспорткар Toyota [ + – ] Електровен Toyota [ + – ] Сітікар Toyota

Електрокаром стане й наступник Toyota FJ, а також планується електропікап Toyota. Також анонсували електричний спорткар на кшталт Toyota MR2, седан, незграбний мінівен і мініатюрний міський електромобіль.

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Lexus готує електрокросовер на базі Toyota bZ4X — він з'явиться вже у 2022 році. Окрім того, представили прототип дорогого електричного купе. Воно зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 2,5 с і проїжджати без підзарядки до 700 км.

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