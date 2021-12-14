Toyota наповнить ринок електрокарами: готуються 16 нових моделей
Японський автовиробник обіцяє електричні кросовери, пікапи та навіть спорткари. Запас ходу деяких моделей становитиме 700 км.
Концерн Toyota розсекретив свої плани з електрифікації. Уже найближчими роками бренди Toyota й Lexus випустять 16 нових електрокарів, причому серед них будуть моделі різних класів. Про це повідомляє сайт Motor1.
Деякі електромобілі Toyota й Lexus розсекретив на презентації особисто керівник концерну Акіо Тойода. Всі вони відносяться до сімейства bZ: ця абревіатура розшифровується як beyond zero та натякає на нульові викиди шкідливих речовин у атмосферу.
Першого представника лінійки, електрокросовер Toyota bZ4X, уже показали раніше. Незабаром до нього приєднаються ще кілька кросоверів – серед них як компактні моделі, так і великі семимісні.
Електрокаром стане й наступник Toyota FJ, а також планується електропікап Toyota. Також анонсували електричний спорткар на кшталт Toyota MR2, седан, незграбний мінівен і мініатюрний міський електромобіль.Важливо
Lexus готує електрокросовер на базі Toyota bZ4X — він з'явиться вже у 2022 році. Окрім того, представили прототип дорогого електричного купе. Воно зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 2,5 с і проїжджати без підзарядки до 700 км.
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