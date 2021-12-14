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Toyota наповнить ринок електрокарами: готуються 16 нових моделей

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Електромобілі Toyota, Toyota bZ, електромобілі Lexus, електрокари Toyota
Фото: Motor1.com | Загалом представлять 16 електрокарів Toyota й Lexus

Японський автовиробник обіцяє електричні кросовери, пікапи та навіть спорткари. Запас ходу деяких моделей становитиме 700 км.

Концерн Toyota розсекретив свої плани з електрифікації. Уже найближчими роками бренди Toyota й Lexus випустять 16 нових електрокарів, причому серед них будуть моделі різних класів. Про це повідомляє сайт Motor1.

Електромобілі Toyota, Toyota bZ, електромобілі Lexus, електрокари Toyota
Найбільше готують кросоверів
Фото: Toyota

Деякі електромобілі Toyota й Lexus розсекретив на презентації особисто керівник концерну Акіо Тойода. Всі вони відносяться до сімейства bZ: ця абревіатура розшифровується як beyond zero та натякає на нульові викиди шкідливих речовин у атмосферу.

Першого представника лінійки, електрокросовер Toyota bZ4X, уже показали раніше. Незабаром до нього приєднаються ще кілька кросоверів – серед них як компактні моделі, так і великі семимісні.

Електромобілі Lexus
Електромобілі Lexus
Пікап Toyota
Пікап Toyota
Компактний кросовер Toyota
Компактний кросовер Toyota
Електропозашляховик Toyota
Електропозашляховик Toyota
Електроспорткар Toyota
Електроспорткар Toyota
Електровен Toyota
Електровен Toyota
Сітікар Toyota
Сітікар Toyota
Електромобілі Lexus
Пікап Toyota
Компактний кросовер Toyota
Електропозашляховик Toyota
Електроспорткар Toyota
Електровен Toyota
Сітікар Toyota

Електрокаром стане й наступник Toyota FJ, а також планується електропікап Toyota. Також анонсували електричний спорткар на кшталт Toyota MR2, седан, незграбний мінівен і мініатюрний міський електромобіль.

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Lexus готує електрокросовер на базі Toyota bZ4X — він з'явиться вже у 2022 році. Окрім того, представили прототип дорогого електричного купе. Воно зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 2,5 с і проїжджати без підзарядки до 700 км.

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