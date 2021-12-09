Нову Toyota Avalon 2022 показали на перших фото: що змінилося в популярному седані

Toyota Avalon зміниться зовні й отримає нове обладнання. У лінійці залишаться бензинові та гібридні версії.

В інтернет потрапили перші фото нового Toyota Avalon. Модель Е-класу пройшла плановий фейсліфтинг і надійде в продаж із першої половини 2022 року. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Нова Toyota Avalon була помічена в Китаї – саме там седан проходить випробування перед прем'єрою. Упізнати оновлену модель можна за зміненою решіткою радіатора та новими розкосими фарами з вигнутими ходовими вогнями. Ззаду привертають увагу освіжені ліхтарі.

[ + – ] Ззаду змінено ліхтарі Фото: autohome.com.cn

Нові бампери збільшили довжину Toyota Avalon 2022 на 12 мм – до 4990 мм. Ширина (1850 мм) та колісна база (2870 мм) седана залишилися незмінними.

Салон Toyota Avalon поки що не розсекречений, але відомо, що модель уперше отримає віртуальну панель приладів. Також збільшать у розмірах дисплей мультимедійної системи, а список опцій поповнить потужніша акустика JBL.

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Двигуни Toyota Avalon 2022 залишаться незмінними. Седан запропонований із бензиновими моторами об'ємом 2,5 л (208 к. с.) і 3,5 л (301 к. с.), а також із 218-сильною гібридною установкою. Є версії з переднім і повним приводом.

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