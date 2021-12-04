Культовий спорткар Toyota перетворили на ефектний позашляховик (відео)

Toyota Supra підготували до серйозного бездоріжжя. Спорткар оснастили турбодизелем.

На тюнінг-шоу у Великій Британії представили нестандартне купе Toyota Supra 90-х. Легендарний японський спорткар переробили у позашляховик. Про це повідомляє сайт Motor1.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Тюнінг Toyota Supra вийшов дуже екстремальним. Його кузов підняли, з'явилися нові бампери та сталеві підніжки. Колісні арки розширили, щоб встановити позашляхові шини.

[ + – ] Спорткар отримав позашляхові шини та фаркоп Фото: Motor1.com

На даху з'явилися багажник та додаткова оптика. Мало того, ззаду навіть з'явився фаркоп, тому Toyota Supra може буксирувати причіп.

Важливо

Позашляховий лімузин: найдорожчий кросовер Bentley показали на перших фото

Однак на цьому не зупинилися — на зміну 3,0-літровому мотору Toyota 2JZ прийшов величезний 5,9-літровий турбодизель Cummins. Стандартно цей двигун розвиває 215 л. с. Проте його оснастили величезною турбіною, що напевно збільшило потужність. Також з'явилися спортивна вихлопна система та диференціал від Lexus LS400.

[ + – ] Toyota Supra оснастили турбодизелем Cummins

Мало того, Toyota Supra навіть отримала пневмопідвіску з кліренсом, що змінюється: дорожній просвіт можна збільшити з 130 до 257 мм. Тепер спорткару під силу навіть серйозна бездоріжжя.

Раніше Фокус розповідав про електричний квадроцикл Tesla. Його вже продають за привабливою ціною 1900 доларів.