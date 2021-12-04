Культовий спорткар Toyota перетворили на ефектний позашляховик (відео)
Toyota Supra підготували до серйозного бездоріжжя. Спорткар оснастили турбодизелем.
На тюнінг-шоу у Великій Британії представили нестандартне купе Toyota Supra 90-х. Легендарний японський спорткар переробили у позашляховик. Про це повідомляє сайт Motor1.
Тюнінг Toyota Supra вийшов дуже екстремальним. Його кузов підняли, з'явилися нові бампери та сталеві підніжки. Колісні арки розширили, щоб встановити позашляхові шини.
На даху з'явилися багажник та додаткова оптика. Мало того, ззаду навіть з'явився фаркоп, тому Toyota Supra може буксирувати причіп.Важливо
Однак на цьому не зупинилися — на зміну 3,0-літровому мотору Toyota 2JZ прийшов величезний 5,9-літровий турбодизель Cummins. Стандартно цей двигун розвиває 215 л. с. Проте його оснастили величезною турбіною, що напевно збільшило потужність. Також з'явилися спортивна вихлопна система та диференціал від Lexus LS400.
Мало того, Toyota Supra навіть отримала пневмопідвіску з кліренсом, що змінюється: дорожній просвіт можна збільшити з 130 до 257 мм. Тепер спорткару під силу навіть серйозна бездоріжжя.
Раніше Фокус розповідав про електричний квадроцикл Tesla. Його вже продають за привабливою ціною 1900 доларів.