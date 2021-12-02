Подарунок на Різдво: Tesla запустила в продаж незвичайний квадроцикл за $1900 (відео)

Квадроцикл Tesla Cyberquad доступний для замовлення. Втім, поки що продають його спрощену версію.

Ілон Маск виконав обіцянку та розпочав продаж квадроциклу. Його дизайн виконаний у дусі Tesla Cybertruck. На офіційному сайті компанії за нього просять лише 1900 доларів і обіцяють доставити за 2-4 тижні.

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[ + – ] Tesla Cyberquad здатний проїхати 24 км без підзарядки Фото: Tesla

Настільки низька ціна пояснюється тим, що електричний квадроцикл розрахований на дітей. Це зменшена та спрощена копія показаного раніше Tesla Cyberquad, причому вона точно повторює оригінал. Апарат вийшов компактним:

Довжина – 1193 мм

Ширина – 660 мм

Висота – 685 мм

[ + – ] Квадроцикл розрахований на дітей віком від 8 років Фото: Tesla

Маленький Tesla Cyberquad розрахований на дітей віком від 8 років і не дарма надійшов у продаж якраз перед Різдвом. У його основі лежить сталева рама, а сидіння обшите м'яким матеріалом. Оптика повністю світлодіодна.

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Електричний квадроцикл розганяється до 16 км/год, а невеликої літій-іонної батареї вистачає, щоб проїхати 24 км. Зарядити його в домашніх умовах можна за 5 годин. Підвіска виконана регульованою, а за уповільнення відповідають дискові гальма на задній осі.

[ + – ] Дитячий Tesla Cyberquad – зменшена копія дорослого

Слід зазначити, що дорослий Tesla Cyberquad також з'явиться. Його почнуть випускати паралельно з Tesla Cybertruck, і спочатку він буде запропонований як опція для пікапа (з можливістю підзарядки при перевезенні в кузові).

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