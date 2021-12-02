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Подарок на Рождество: Tesla запустила в продажу необычный квадроцикл за $1900 (видео)

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Tesla Cyberquad, Квадроцикл Tesla, электробайк Tesla, новый Tesla Cyberquad
Фото: Tesla | Квадроцикл Tesla по дизайну напоминает пикап Cybertruck

Квадроцикл Tesla Cyberquad уже доступен для заказа. Впрочем, пока продают его упрощенную версию.

Илон Маск выполнил обещание и начал продажи квадроцикла. Его дизайн выполнен в духе Tesla Cybertruck. На официальном сайте компании за него просят всего 1900 долларов и обещают доставить за 2-4 недели.

Tesla Cyberquad, Квадроцикл Tesla, электробайк Tesla, новый Tesla Cyberquad
Tesla Cyberquad способен проехать 24 км без подзарядки
Фото: Tesla

Столь низкая цена объясняется тем, что электрический квадроцикл рассчитан на детей. Это уменьшенная и упрощенная копия показанного ранее Tesla Cyberquad, причем она в точности повторяет оригинал. Аппарат получился весьма компактным:

  • Длина – 1193 мм
  • Ширина – 660 мм
  • Высота – 685 мм
Tesla Cyberquad, Квадроцикл Tesla, электробайк Tesla, новый Tesla Cyberquad
Квадроцикл рассчитан на детей в возрасте от 8 лет
Фото: Tesla

Маленький Tesla Cyberquad рассчитан на детей в возрасте от 8 лет и не зря поступил в продажу аккурат перед Рождеством. В его основе лежит стальная рама, а сиденье обшито мягким материалом. Оптика полностью светодиодная.

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Электрический квадроцикл разгоняется до 16 км/ч, а небольшой литий-ионной батареи хватает, чтобы проехать 24 км. Подзарядить его в домашних условиях можно за 5 часов. Подвеска выполнена регулируемой, а за замедление отвечают дисковые тормоза на задней оси.

Детский Tesla Cyberquad - уменьшенная копия взрослого

Следует отметить, что "взрослый" Tesla Cyberquad также появится. Его начнут выпускать параллельно с Tesla Cybertruck k и поначалу он будет предложен, как опция для пикапа (с возможностью подзарядки при перевозке в кузове).

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