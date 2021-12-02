Новейший кроссовер Nissan превратили в яркий гоночный болид

Nissan Ariya Single Seater — одноместный спортивный электромобиль. В его конструкции использованы агрегаты серийного кроссовера.

Опубликованы фото концепт-кара Nissan Ariya Single Seater. Впечатляющий болид показали в рамках ивента Nissan Futures и он демонстрирует возможности новой электрической платформы Nissan CMF-EV. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] У болида продумана аэродинамика Фото: Nissan

Как следует из названия, в основе концепт-кара лежат архитектура и агрегаты электромобиля Nissan Ariya, только-только поступившего в производства. Кроссовер превратили в одноместный гоночный автомобиль.

Новый Nissan Ariya Single Seater напоминает болиды Формулы-Е. Его передние колеса открытые, а еще установлены антикрылья, диффузор и другие аэродинамические элементы.

[ + – ] Кузов выполнен из углеволокна Фото: Nissan

Кузов электрокара полностью изготовлен из карбона. Водителя защищает дуга безопасности Halo, как в современных болидах. Показания приборов и прочая информация выведены на дисплей, расположенный на руле.

Важно

От культового дизайнера Louis Vuiton: рассекречен самый нестандартный Maybach

Характеристики Nissan Ariya Single Seater не разглашают. Скорее всего, он получил силовую установку от топового полноприводного варианта кроссовера. Она состоит из двух моторов общей мощностью 394 л. с.

[ + – ] Болид построен на платформе Nissan Ariya Фото: Nissan

Nissan Ariya Single Seater не станет серийным, однако в скором времени линейку японской марки пополнят сразу 15 электрокаров и большая часть из них будет построена именно на платформе CMF-EV.

Ранее Фокус рассказывал о самом необычном электромобиле Renault. Он способен летать.