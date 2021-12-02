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Новейший кроссовер Nissan превратили в яркий гоночный болид

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Nissan Ariya Single Seater, Nissan Ariya, электромобиль Nissan, кроссовер Nissan Ariya
Фото: Nissan | Nissan Ariya Single Seater - гоночный электрокар

Nissan Ariya Single Seater — одноместный спортивный электромобиль. В его конструкции использованы агрегаты серийного кроссовера.

Опубликованы фото концепт-кара Nissan Ariya Single Seater. Впечатляющий болид показали в рамках ивента Nissan Futures и он демонстрирует возможности новой электрической платформы Nissan CMF-EV. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

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У болида продумана аэродинамика
Фото: Nissan

Как следует из названия, в основе концепт-кара лежат архитектура и агрегаты электромобиля Nissan Ariya, только-только поступившего в производства. Кроссовер превратили в одноместный гоночный автомобиль.

Новый Nissan Ariya Single Seater напоминает болиды Формулы-Е. Его передние колеса открытые, а еще установлены антикрылья, диффузор и другие аэродинамические элементы.

Nissan Ariya Single Seater, Nissan Ariya, электромобиль Nissan, кроссовер Nissan Ariya
Кузов выполнен из углеволокна
Фото: Nissan

Кузов электрокара полностью изготовлен из карбона. Водителя защищает дуга безопасности Halo, как в современных болидах. Показания приборов и прочая информация выведены на дисплей, расположенный на руле.

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Характеристики Nissan Ariya Single Seater не разглашают. Скорее всего, он получил силовую установку от топового полноприводного варианта кроссовера. Она состоит из двух моторов общей мощностью 394 л. с.

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Болид построен на платформе Nissan Ariya
Фото: Nissan

Nissan Ariya Single Seater не станет серийным, однако в скором времени линейку японской марки пополнят сразу 15 электрокаров и большая часть из них будет построена именно на платформе CMF-EV.

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