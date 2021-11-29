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Nissan выпустит два десятка гибридов и электромобилей: часть из них уже показали

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Фото: Nissan | Nissan выпустят 15 новых электромобилей и 8 гибридов

В планах Nissan – электрокары и гибриды самых разных классов. Также компания инвестирует в аккумуляторные батареи абсолютно нового типа.

Nissan начинает масштабную программу электрификации своей линейки, названную Ambition 2030. Японский автогигант анонсировал сразу 23 "зеленые" модели к 2030 году – 15 электромобилей и 8 гибридов. Об этом сообщает официальный сайт бренда.

В ближайшие пять лет Nissan инвестирует 2 триллиона иен ($17,6 млрд.) в электрификацию. В 2026 году гибриды и электромобили составят 75% всех проданных Nissan в Европе, 55% — в Японии и 40% — в США и Китае.

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Аккумуляторные батареи для электрокаров планируют удешевить на 65%
Фото: Nissan

Часть электрокаров уже рассекретили в виде концептов – все они оснащены силовой установкой e-4ORCE от Nissan Ariya с двумя моторами и полным приводом. В частности, показали:

  • электрический пикап Nissan Surf-Out;
  • компактный электрокроссовер Nissan Chill-Out – он станет преемником популярного Leaf;
  • семейный электрокроссовер Nissan Hang-Out со сдвижными дверьми;
  • спортивный родстер Nissan Max-Out.
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Еще одной важной задачей для себя руководство Nissan видит снижение стоимости аккумуляторных батарей на 65% до 2028 года. Этого добьются за счет отказа от использования в их конструкции недешевого кобальта.

электромобили Nissan, новые электромобили Nissan, электрокроссовер Nissan
Nissan Surf-Out
электромобили Nissan, новые электромобили Nissan, электрокроссовер Nissan
Nissan Chill-Out
электромобили Nissan, новые электромобили Nissan, электрокроссовер Nissan
Nissan Hang-Out
электромобили Nissan, новые электромобили Nissan, электрокроссовер Nissan
Nissan Max-Out
электромобили Nissan, новые электромобили Nissan, электрокроссовер Nissan
электромобили Nissan, новые электромобили Nissan, электрокроссовер Nissan
электромобили Nissan, новые электромобили Nissan, электрокроссовер Nissan
электромобили Nissan, новые электромобили Nissan, электрокроссовер Nissan

Кроме того, японская компания разрабатывает инновационные твердотельные батареи. Они безопаснее, заряжаются быстрее и легче поддаются утилизации. В 2024 году запустят экспериментальное предприятие по выпуску таких батарей в Йокогаме, а четыре года спустя ими оснастят первую электрическую модель.

Ранее Фокус рассказывал об эсклюзивном суперкаре Nissan. Он стоит миллион евро.