Nissan выпустит два десятка гибридов и электромобилей: часть из них уже показали

В планах Nissan – электрокары и гибриды самых разных классов. Также компания инвестирует в аккумуляторные батареи абсолютно нового типа.

Nissan начинает масштабную программу электрификации своей линейки, названную Ambition 2030. Японский автогигант анонсировал сразу 23 "зеленые" модели к 2030 году – 15 электромобилей и 8 гибридов. Об этом сообщает официальный сайт бренда.

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В ближайшие пять лет Nissan инвестирует 2 триллиона иен ($17,6 млрд.) в электрификацию. В 2026 году гибриды и электромобили составят 75% всех проданных Nissan в Европе, 55% — в Японии и 40% — в США и Китае.

[ + – ] Аккумуляторные батареи для электрокаров планируют удешевить на 65% Фото: Nissan

Часть электрокаров уже рассекретили в виде концептов – все они оснащены силовой установкой e-4ORCE от Nissan Ariya с двумя моторами и полным приводом. В частности, показали:

электрический пикап Nissan Surf-Out;

компактный электрокроссовер Nissan Chill-Out – он станет преемником популярного Leaf;

семейный электрокроссовер Nissan Hang-Out со сдвижными дверьми;

спортивный родстер Nissan Max-Out.

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Еще одной важной задачей для себя руководство Nissan видит снижение стоимости аккумуляторных батарей на 65% до 2028 года. Этого добьются за счет отказа от использования в их конструкции недешевого кобальта.

[ + – ] Nissan Surf-Out [ + – ] Nissan Chill-Out [ + – ] Nissan Hang-Out [ + – ] Nissan Max-Out

Кроме того, японская компания разрабатывает инновационные твердотельные батареи. Они безопаснее, заряжаются быстрее и легче поддаются утилизации. В 2024 году запустят экспериментальное предприятие по выпуску таких батарей в Йокогаме, а четыре года спустя ими оснастят первую электрическую модель.

Ранее Фокус рассказывал об эсклюзивном суперкаре Nissan. Он стоит миллион евро.