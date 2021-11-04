Стартовало производство самого эксклюзивного Nissan: он стоит миллион евро

Всего выпустят только полсотни Nissan GT-R50. Купе способно развить 330 км/ч.

Суперкар Nissan GT-R50 запустили в производство. Эксклюзивную модель выпустят тиражом в 50 экземпляров, причем сборку наладят в Италии. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Выпускать Nissan GT-R50 будет знаменитое ателье ItalDesign, ведь именно там разработали дизайн купе. Изначально производство должно было стартовать еще год назад, но из-за пандемии коронавируса его несколько раз откладывали.

[ + – ] Всего выпустят лишь 50 купе Фото: Nissan

Теперь же первые пять автомобилей отправили заказчикам. Цена Nissan GT-R50 составляет 990 тыс. евро и это самый дорогой автомобиль в истории японской марки.

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Суперкар посвятили полувековому юбилею Nissan Skyline GT-R. В его основе лежит заряженный Nissan GT-R Nismo и новинка отличается от донора не только дизайном.

[ + – ] Суперкар разгоняется до 100 км/ч за 2,6 с и развивает 330 км/ч Фото: Nissan

В Nismo серьезно доработали 3,8-литровый двигатель купе и подняли его мощность с 600 до 720 л. с. Лимитированный суперкар Nissan разгоняется до 100 км/ч за 2,6 с и развивает 330 км/ч.

Автомобилю усилили 6-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями и полноприводную трансмиссию и перенастроили подвеску. Кроме того, появились новые карбоново-керамические тормоза Brembo.

Ранее Фокус рассказывал о новом экономичном седане Nissan. Он расходует менее 4 л/100 км.