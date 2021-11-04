Стартувало виробництво найексклюзивнішого Nissan: він коштує мільйон євро

Усього випустять лише пів сотні Nissan GT-R50. Купе здатне розвинути 330 км/год.

Суперкар Nissan GT-R50 запустили у виробництво. Ексклюзивну модель випустять тиражем у 50 екземплярів, причому складання налагодять в Італії. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Випускатиме Nissan GT-R50 відоме ательє ItalDesign, адже саме там розробили дизайн купе. Спочатку виробництво мало стартувати ще рік тому, але через пандемію коронавірусу його кілька разів відкладали.

[ + – ] Усього випустять лише 50 купе Фото: Nissan

Тепер перші п'ять автомобілів відправили замовникам. Ціна Nissan GT-R50 складає 990 тис. євро, і це найдорожчий автомобіль в історії японської марки.

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Суперкар присвятили пів столітньому ювілею Nissan Skyline GT-R. У його основі лежить заряджений Nissan GT-R Nismo, і новинка відрізняється від донора не лише дизайном.

[ + – ] Суперкар розганяється до 100 км/год за 2,6 сек і розвиває 330 км/год Фото: Nissan

У Nismo серйозно доопрацювали 3,8-літровий двигун купе та підняли його потужність із 600 до 720 к. с. Лімітований суперкар Nissan розганяється до 100 км/год за 2,6 с і розвиває 330 км/год.

Автомобілю посилили 6-ступінчасту КПП з двома зчепленнями та повнопривідну трансмісію й переналаштували підвіску. Крім того, з'явилися нові карбоново-керамічні гальма Brembo.

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