Стартувало виробництво найексклюзивнішого Nissan: він коштує мільйон євро
Усього випустять лише пів сотні Nissan GT-R50. Купе здатне розвинути 330 км/год.
Суперкар Nissan GT-R50 запустили у виробництво. Ексклюзивну модель випустять тиражем у 50 екземплярів, причому складання налагодять в Італії. Про це повідомляє сайт Motor1.
Випускатиме Nissan GT-R50 відоме ательє ItalDesign, адже саме там розробили дизайн купе. Спочатку виробництво мало стартувати ще рік тому, але через пандемію коронавірусу його кілька разів відкладали.
Тепер перші п'ять автомобілів відправили замовникам. Ціна Nissan GT-R50 складає 990 тис. євро, і це найдорожчий автомобіль в історії японської марки.Важливо
Суперкар присвятили пів столітньому ювілею Nissan Skyline GT-R. У його основі лежить заряджений Nissan GT-R Nismo, і новинка відрізняється від донора не лише дизайном.
У Nismo серйозно доопрацювали 3,8-літровий двигун купе та підняли його потужність із 600 до 720 к. с. Лімітований суперкар Nissan розганяється до 100 км/год за 2,6 с і розвиває 330 км/год.
Автомобілю посилили 6-ступінчасту КПП з двома зчепленнями та повнопривідну трансмісію й переналаштували підвіску. Крім того, з'явилися нові карбоново-керамічні гальма Brembo.
Раніше Фокус розповідав про новий економічний седан Nissan. Він витрачає не більше 4 л/100 км.