Электрокроссовер Nissan Ariya поступил в продажу: комплектации и цены
Nissan Ariya стартует в 242-сильной переднеприводной и 394-сильной полноприводной версиях. Его запас хода достигает 482 км.
Новый Nissan Ariya поступил в продажу на родине в Японии, а также в Америке. Электрический кроссовер появится в автосалонах с осени 2022 года, однако заказать его можно уже сейчас. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Купить электромобиль Nissan Ariya 2023 можно по цене от 47 125 долларов. Причем, самая доступная версия Venture+ наиболее "дальнобойная" — способна проехать 482 км без подзарядки. Она переднеприводная и с одним мотором мощностью 242 л. с.
Базовая комплектация Nissan Ariya включает 19-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, навигацию, камеру заднего вида, контроль разметки и слепых зон, систему полуавтономного вождения ProPilot Assist.
Версия Evolve+ за 50 125 долларов добавляет электроприводы сидений и двери багажника, люк и беспроводную зарядку для смартфонов. Силовая установка такая же, как и в Venture+, но запас хода чуть меньше – 458 км.Важно
Топовый полноприводной вариант Platinum+ e-4ORCE стоит $60 125. Он оснащен двумя моторами мощностью 394 л. с. и может разгонаться до 100 км/ч за 5,1 с и проехать 426 км без подзарядки. Его салон отделан кожей, рулевая колонка получила электропривод, появились система активного шумоподавления и акустика Bose с 10 динамиками.
Позже палитру версий расширят – появятся начальная 218-сильная модификация и полноприводные варианты мощностью 279 и 306 л. с. К слову, новый Nissan Ariya появится и в Украине.
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