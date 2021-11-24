Электрокроссовер Nissan Ariya поступил в продажу: комплектации и цены

Nissan Ariya стартует в 242-сильной переднеприводной и 394-сильной полноприводной версиях. Его запас хода достигает 482 км.

Новый Nissan Ariya поступил в продажу на родине в Японии, а также в Америке. Электрический кроссовер появится в автосалонах с осени 2022 года, однако заказать его можно уже сейчас. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Кроссовер стоит от 47 125 долларов Фото: Nissan

Купить электромобиль Nissan Ariya 2023 можно по цене от 47 125 долларов. Причем, самая доступная версия Venture+ наиболее "дальнобойная" — способна проехать 482 км без подзарядки. Она переднеприводная и с одним мотором мощностью 242 л. с.

Базовая комплектация Nissan Ariya включает 19-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, навигацию, камеру заднего вида, контроль разметки и слепых зон, систему полуавтономного вождения ProPilot Assist.

[ + – ] Базовая версия может проехать 482 км без подзарядки Фото: Nissan

Версия Evolve+ за 50 125 долларов добавляет электроприводы сидений и двери багажника, люк и беспроводную зарядку для смартфонов. Силовая установка такая же, как и в Venture+, но запас хода чуть меньше – 458 км.

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Топовый полноприводной вариант Platinum+ e-4ORCE стоит $60 125. Он оснащен двумя моторами мощностью 394 л. с. и может разгонаться до 100 км/ч за 5,1 с и проехать 426 км без подзарядки. Его салон отделан кожей, рулевая колонка получила электропривод, появились система активного шумоподавления и акустика Bose с 10 динамиками.

[ + – ] Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 5,1 с Фото: Nissan

Позже палитру версий расширят – появятся начальная 218-сильная модификация и полноприводные варианты мощностью 279 и 306 л. с. К слову, новый Nissan Ariya появится и в Украине.

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