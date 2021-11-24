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Електрокросовер Nissan Ariya надійшов у продаж: комплектації та ціни

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Фото: Nissan | Nissan Ariya запропонований з переднім та повним приводом

Nissan Ariya стартує у 242-сильній передньопривідній та 394-сильній повнопривідній версіях. Його запас ходу сягає 482 км.

Новий Nissan Ariya надійшов у продаж на батьківщині Японії, а також в Америці. Електричний кросовер з'явиться в автосалонах з осені 2022 року, проте його можна замовити вже зараз. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Кросовер коштує від 47 125 доларів
Фото: Nissan

Придбати електромобіль Nissan Ariya 2023 можна за ціною від 47 125 доларів. Причому найдоступніша версія Venture+ найбільш "дальнобійна" — здатна проїхати 482 км без підзарядження. Вона передньопривідна і з одним двигуном потужністю 242 к. с.

Базова комплектація Nissan Ariya включає 19-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, навігацію, камеру заднього виду, контроль розмітки та сліпих зон, систему напівавтономного водіння ProPilot Assist.

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Базова версія може проїхати 482 км.
Фото: Nissan

Версія Evolve+ за 50 125 доларів додає електроприводи сидінь та двері багажника, люк та бездротову зарядку для смартфонів. Силова установка така сама, як і в Venture+, але запас ходу трохи менше – 458 км.

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Топовий повнопривідний варіант Platinum+ e-4ORCE коштує $60125. Він оснащений двома моторами потужністю 394 к. с. і може розганятися до 100 км/год за 5,1 с та проїхати 426 км без підзарядження. Його салон оброблений шкірою, кермова колонка отримала електропривод, з'явилися система активного шумозаглушення та акустика Bose з 10 динаміками.

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Найпотужніший варіант розганяється до 100 км/год за 5,1 с
Фото: Nissan

Пізніше палітру версій розширять — з'являться початкова 218-сильна модифікація та повнопривідні варіанти потужністю 279 і 306 к. с. Новий Nissan Ariya з'явиться і в Україні.

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