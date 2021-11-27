Несостоявшийся Lamborghini: с молотка уйдет уникальный суперкар известного музыканта
Суперкар Cizeta-Moroder V16T – отвергнутый проект легендарного Lamborghini Diablo. Автомобиль оснастили инновационным мотором и оригинальными фарами.
В США на аукцион RM Sotheby’s выставили редчайший суперкар Cizeta-Moroder V16T 1988 года. За уникальный автомобиль планируют выручить от 750 тыс. до миллиона долларов. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.
Cizeta-Moroder V16T – не слишком известный, но очень интересный автомобиль. Его дизайн разработал знаменитый итальянский стилист Марчелло Гандини, прославившийся культовыми Lamborghini Countach и Lancia Stratos. Заказали проект в Lamborghini — именно так изначально должен был выглядеть легендарный суперкар Diablo.Важно
Купе выделяется клиновидным профилем и оригинальными выдвижными фарами. Однако в Lamborghini проект отвергли, посчитав его слишком броским и радикальным.
Гандини продал его небольшой компании Cizeta-Moroder, созданной бывшим тест-пилотом Lamborghini Клаудио Замполли и знаменитым итальянским певцом и композитором Джорджо Мородером – автором песен для Шер, Джанет Джексон, Кайли Миноуг и Дэвида Боуи, а также саундтреков к фильмам "Супермен" и "Лицо со шрамом".
Суперкар назвали Cizeta-Moroder V16T. Специально для него создали уникальный 6,0-литровый V16 мощностью 540 л. с., причем расположили огромный мотор за сиденьями поперечно. Авто разгонялось до 100 км/ч за 4,5 с и развивало 328 км/ч.
Всего выпустили только 20 Cizeta-Moroder V16T, но конкретно этот автомобиль стал самым первым в серии. Именно его демонстрировали публике на автошоу в Лос-Анджелесе и Женеве, а затем Джорджо Мородер забрал его себе. Недавно итальянский суперкар прошел реставрацию.
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