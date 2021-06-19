К 50-летию суперкара Countach. Иcтория всех культовых Lamborghini прошлого (фото, видео)
Этот год для итальянской марки особенный. Полвека эпохальному суперкару Countach, 55 лет незабвенной Miura и объявленная недавно переориентация на гибриды и электромобили в скором будущем. Фокус вспоминает "золотого" юбиляра и другие знаменитые модели Lamborghini
Lamborghini Countach. Клин и гильотина
Выпуск 1974–1990 | Мотор V12 • 4–5,2 л • 375–455 л.с. | Тираж 1983 авто
Он прекрасен и самобытен, уникален и сногсшибателен. Каждая линия его клиновидного кузова, нарисованного гениальным дизайнером Марчелло Гандини из ателье Bertone, пронзает сердце, не оставляя ни единого шанса не влюбиться. Countach! Название пришло из пьемонтского диалекта итальянского языка — возглас выражает высшую степень восхищения и как нельзя лучше подходит этому суперкару.
Lamborghini Countach и сегодня смотрится словно пришелец с другой планеты, а 50 лет назад его дебютный показ на Женевском автосалоне 1971 года произвел эффект разорвавшейся бомбы. Правда, выпуск начался только в 1974-м, но это ни в коем случае не отменяет юбилея, ведь автомобиль с самого начала ждало серийное будущее.
На пути к производству он лишился цифровой панели приборов (и это в 1971-м!), но сохранил главное — удивительную стилистику с гильотинными дверьми, открывающимися вверх параллельно кузову. Решение впервые применили в 1968 году на концепте Alfa Romeo Carabo (разработка все того же Bertone), а Countach — первый в мире серийный автомобиль с такой концепцией посадки. Впоследствии гильотинные двери стали визитной карточкой Lamborghini, используясь на всех топ-моделях марки. Сегодня это место занимает Aventador, который также имеет гильотины.
Не меньшее восхищение вызывает силовой агрегат. Бензиновый V12 у Countach, построенного по среднемоторной схеме, развернут маховиком вперед, а коробка передач находится непосредственно в салоне. По-другому попросту не получалось разместить двигатель в моторном отсеке — при длине 4,1 м и высоте 1,07 м миниатюрный суперкар отличала чрезвычайно плотная компоновка всех агрегатов.
Первая версия Countach получила индекс LP400, где буквы обозначали продольное заднее расположение мотора (longitudinale posteriore на итальянском), а цифры — его округленный рабочий объем. При мощности 375 л.с. автомобиль разгонялся до первой «сотни» за 5,4 секунды, а максимальная скорость составляла 288 км/ч.
В 1978 году появилась дефорсированная до 355 л.с. версия LP400 S, но в 1982-м мощность вернулась на прежний уровень с появлением LP5000 S (объем двигателя вырос до 4,8 л). А еще через три года была представлена LP5000 Quattrovalvole с четырехклапанной головкой цилиндров и расточенным до 5,2 л мотором: отдача сразу подскочила до 455 л.с.
Венцом развития модели стала в 1988 году версия 25th Anniversary, выпущенная, как нетрудно догадаться, по случаю 25-летия компании. Среди всех Countach ее отличают самый быстрый разгон (4,8 сек. до 100 км/ч), интегрированные в кузов бамперы и развитый аэродинамический обвес с расширителями колесных арок и массивным антикрылом. Она же оказалась самой массовой: до окончания производства в 1990 году выпущено 657 машин. А общий тираж Countach — 1983 экземпляра.
Сегодня коллекционерами более всего ценятся автомобили первой серии LP400 — как наиболее близкие к оригинальной концепции и редкие (всего 157 единиц). Цена экземпляра в аутентичном состоянии с профессионально выполненной реставрацией может доходить до 1,2–1,3 млн евро.
Lamborghini Miura. Первый суперкар
Выпуск 1966–1973 | Двигатель V12 • 4 л • 350–385 л.с. | Тираж 764 авто
До Countach компания уже прославилась моделью Miura, ставшей первым дорожным суперкаром с центральным расположением двигателя. В этом Lamborghini опередила своего "заклятого друга" Ferrari, а в дальнейшем такая схема стала стандартом для высокопроизводительных спортивных машин. Кроме того, на момент дебюта в 1966 году (тоже юбилей, 55 лет) модель считалась самым быстрым серийным автомобилем в мире. И это всего через три года после основания компании!
Miura прекрасна во всех отношениях. Взгляните на поворотные фары, образующие единую плоскость с капотом и выезжающие при включении света, проведите взглядом по изгибам корпуса, получая эстетическое наслаждение. Она шедевральна, неправда ли?
Кузов скульптурной красоты (снова Гандини и Bertone) скрывает удивительную в своем инженерном совершенстве конструкцию — не обычную для дорожных спорткаров тех лет пространственную трубчатую раму, а монокок открытого типа наподобие применявшегося в Формуле 1. А двигатель — 4-литровый V12 — расположен за сиденьями поперечно в едином картере с коробкой передач и дифференциалом.
Подобно Countach, модель выпускалась в нескольких версиях, которые сменяли друг друга, совершенствуясь и наращивая мощность. За дебютной P400 (350 л. с.) последовали P400 S (1969 год, 370 л. с.) и P400 SV (1971 год, 385 л. с.).
Кроме того, были построены два экспериментальных автомобиля — открытая версия Lamborghini Miura Roadster и экстремальная "заряженная" Lamborghini Miura Jota. А совокупный тираж Lamborghini Miura с 1966 по 1973 год составил 764 экземпляров.
Среди покупателей были, например, такие звезды музыки, как Фрэнк Синатра (версия P400) и Майлз Дэвис (P400 S). Но всех переплюнул британский рок-певец Род Стюарт, который последовательно заказал все три модификации суперкара. Причем одно время в его гараже находились сразу две Миуры!
Lamborghini LM002. Рембо Ламбо
Выпуск 1986–1992 | Мотор V12 • 5,2 л • 350 л.с. | Тираж 328 авто
Задолго до появления Urus и зарождения бума кроссоверов компания уже имела в гамме люксовый внедорожник. Устрашающий и брутальный. С огромным мотором и не менее огромным аппетитом. Соединивший, казалось бы, несоединимое — роскошный салон и отдельную грузовую платформу. Да-да, Lamborghini LM002 по факту был пикапом! И этим поражает еще больше.
Мощнейший двигатель V12 от суперкара Countach LP5000 Quattrovalvole, рубленый дизайн с льющейся через край маскулинностью, огромные колеса, разгон до 100 км/ч за 9,3 сек. и расход топлива свыше 25 л/100 км — за свой вид и нрав LM002 получил прозвище Рембо Ламбо. Еще и потому, что таким внедорожником одно время владел Сильвестр Сталлоне.
По совпадению в 2021 году у LM002 тоже юбилей — 35 лет с начала производства. При этом концепция родилась еще в 1977-м, но тогда это была армейская разработка (отсюда в названии буквы LM — Lamborghini Militaria), а мотор размещался сзади.
Увы, Lamborghini LM002 не был принят рынком, разошедшись тиражом немногим более 300 автомобилей, но при этом всегда притягивал звезд — в разное время среди владельцев были певица Тина Тернер, сын основателя Forbes Малкольм Форбс, рокер Эдди ван Хален, боксер Майк Тайсон. Сейчас цена такого автомобиля на аукционах может доходить до $500 тысяч.
Lamborghini Diablo. Дьявольски красив
Выпуск 1990–2001 | Мотор V12 • 5,7–6 л • 485–550 л. с. | Тираж 2884 авто
На фоне трех предыдущих автомобилей Lamborghini Diablo, пришедший в 1990 году на смену Countach, не поражает концептуально: уже привычные двери-гильотины, мотор с расположением, как у предшественника. Зато сражает наповал внешним видом — все тот же Гандини, который к тому времени ушел на вольные хлеба, создал совершенный образ асфальтового хищника. А свое имя Diablo позаимствовал у свирепого быка, убитого на корриде в Мадриде в 1869 году.
За годы выпуска модель обзавелась множеством модификаций (с полным приводом, родстер, облегченная трековая версия) и официально открыла автоспортивную страничку в истории компании. У дорожных исполнений мощность двигателя V12 варьировалась в пределах 485–550 л. с., а наиболее совершенной по технике стала последняя версия — Diablo VT6.0 с мотором увеличенного объема, выпущенная в 2000 году после перехода марки под контроль концерна Volkswagen.
Lamborghini Diablo принадлежит к когорте выдающихся суперкаров конца XX века наряду с McLaren F1, Porsche 959, Ferrari F40 и F50, Bugatti EB110, Vector W8. Всего выпущено менее 2900 "Дьяволов". Цены на аукционах очень разнятся и зависят от версии, состояния и истории конкретной машины.
Direzione Cor Tauri. Путь быка
В мае 2021 года Lamborghini представила стратегию дальнейшего развития Direzione Cor Tauri, и она в корне изменит марку, которую мы знали ранее.Важно
После перехода под крыло VW нишевый производитель превратился в одного из лидеров сегмента роскошных спортивных автомобилей. Созданные под немецким управлением модели Murcielago, Gallardo, Huracan и Aventador заняли достойное место в пантеоне славы автомобильного инжиниринга, а появление в гамме кроссовера Urus позволило значительно нарастить продажи. До этого момента все суперкары марки оснащались атмосферными моторами, а гибридные технологии использовались только на лимитированных спецверсиях.
Теперь же взят курс на тотальную гибридизацию и электрификацию. Первый регулярный гибрид Lamborghini появится в 2023 году, а через год гибридными станут все модели в гамме. К концу десятилетия заявлен выпуск полноценного электромобиля. Мир меняется, а вместе с ним — Lamborghini.