К 50-летию суперкара Countach. Иcтория всех культовых Lamborghini прошлого (фото, видео)

Этот год для итальянской марки особенный. Полвека эпохальному суперкару Countach, 55 лет незабвенной Miura и объявленная недавно переориентация на гибриды и электромобили в скором будущем. Фокус вспоминает "золотого" юбиляра и другие знаменитые модели Lamborghini

Lamborghini Countach. Клин и гильотина

Выпуск 1974–1990 | Мотор V12 • 4–5,2 л • 375–455 л.с. | Тираж 1983 авто

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[ + – ] Lamborghini Countach перед фасадом фабрики Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе Фото: Lamborghini

Он прекрасен и самобытен, уникален и сногсшибателен. Каждая линия его клиновидного кузова, нарисованного гениальным дизайнером Марчелло Гандини из ателье Bertone, пронзает сердце, не оставляя ни единого шанса не влюбиться. Countach! Название пришло из пьемонтского диалекта итальянского языка — возглас выражает высшую степень восхищения и как нельзя лучше подходит этому суперкару.

Lamborghini Countach и сегодня смотрится словно пришелец с другой планеты, а 50 лет назад его дебютный показ на Женевском автосалоне 1971 года произвел эффект разорвавшейся бомбы. Правда, выпуск начался только в 1974-м, но это ни в коем случае не отменяет юбилея, ведь автомобиль с самого начала ждало серийное будущее.

[ + – ] Первый прототип Lamborghini Countach с обозначением LP500, показанный на автосалоне в Женеве в 1971 году | Фото: Bertone

На пути к производству он лишился цифровой панели приборов (и это в 1971-м!), но сохранил главное — удивительную стилистику с гильотинными дверьми, открывающимися вверх параллельно кузову. Решение впервые применили в 1968 году на концепте Alfa Romeo Carabo (разработка все того же Bertone), а Countach — первый в мире серийный автомобиль с такой концепцией посадки. Впоследствии гильотинные двери стали визитной карточкой Lamborghini, используясь на всех топ-моделях марки. Сегодня это место занимает Aventador, который также имеет гильотины.

[ + – ] Компоновка Lamborghini Countach | Фото: Bertone

Не меньшее восхищение вызывает силовой агрегат. Бензиновый V12 у Countach, построенного по среднемоторной схеме, развернут маховиком вперед, а коробка передач находится непосредственно в салоне. По-другому попросту не получалось разместить двигатель в моторном отсеке — при длине 4,1 м и высоте 1,07 м миниатюрный суперкар отличала чрезвычайно плотная компоновка всех агрегатов.

Первая версия Countach получила индекс LP400, где буквы обозначали продольное заднее расположение мотора (longitudinale posteriore на итальянском), а цифры — его округленный рабочий объем. При мощности 375 л.с. автомобиль разгонялся до первой «сотни» за 5,4 секунды, а максимальная скорость составляла 288 км/ч.

[ + – ] Lamborghini Countach LP400 | Фото: Lamborghini [ + – ] Lamborghini Countach LP400 S | Фото: Sotheby's [ + – ] Lamborghini Countach LP5000 S | Фото: Sotheby's [ + – ] Прототип Lamborghini Countach Evoluzione (1987 год) с монококом и частично панелями кузова из углеродного волокна | Фото: Lamborghini

В 1978 году появилась дефорсированная до 355 л.с. версия LP400 S, но в 1982-м мощность вернулась на прежний уровень с появлением LP5000 S (объем двигателя вырос до 4,8 л). А еще через три года была представлена LP5000 Quattrovalvole с четырехклапанной головкой цилиндров и расточенным до 5,2 л мотором: отдача сразу подскочила до 455 л.с.

[ + – ] Обзор Lamborghini Countach от Джеймса Мэя в одном из старых выпусков Top Gear

Венцом развития модели стала в 1988 году версия 25th Anniversary, выпущенная, как нетрудно догадаться, по случаю 25-летия компании. Среди всех Countach ее отличают самый быстрый разгон (4,8 сек. до 100 км/ч), интегрированные в кузов бамперы и развитый аэродинамический обвес с расширителями колесных арок и массивным антикрылом. Она же оказалась самой массовой: до окончания производства в 1990 году выпущено 657 машин. А общий тираж Countach — 1983 экземпляра.

[ + – ] Lamborghini Countach 25th Anniversary (1988 год). Показана модификация без антикрыла Фото: Lamborghini

Сегодня коллекционерами более всего ценятся автомобили первой серии LP400 — как наиболее близкие к оригинальной концепции и редкие (всего 157 единиц). Цена экземпляра в аутентичном состоянии с профессионально выполненной реставрацией может доходить до 1,2–1,3 млн евро.

Lamborghini Miura. Первый суперкар

Выпуск 1966–1973 | Двигатель V12 • 4 л • 350–385 л.с. | Тираж 764 авто

[ + – ] Первый построенный экземпляр Lamborghini Miura, 1966 год Фото: Lamborghini

До Countach компания уже прославилась моделью Miura, ставшей первым дорожным суперкаром с центральным расположением двигателя. В этом Lamborghini опередила своего "заклятого друга" Ferrari, а в дальнейшем такая схема стала стандартом для высокопроизводительных спортивных машин. Кроме того, на момент дебюта в 1966 году (тоже юбилей, 55 лет) модель считалась самым быстрым серийным автомобилем в мире. И это всего через три года после основания компании!

[ + – ] Miura названа в честь Эдуардо Миуры (слева), испанского заводчика быков для корриды. Он и основатель Lamborghini Ферруччо Ламборгини были хорошими друзьями | Фото: Lamborghini [ + – ] Автор дизайна Миуры Марчелло Гандини | Фото: Bertone [ + – ] Шасси Lamborghi Miura впервые показали в 1965 году на Туринском автосалоне, а в следующем году дебютировал и сам автомобиль | Фото: Lamborghini [ + – ] Miura в версии P400 SV (шасси №5028), построенная в 1972 году, была персональным автомобилем Ферруччо Ламборгини | Фото: Lamborghini

Miura прекрасна во всех отношениях. Взгляните на поворотные фары, образующие единую плоскость с капотом и выезжающие при включении света, проведите взглядом по изгибам корпуса, получая эстетическое наслаждение. Она шедевральна, неправда ли?

[ + – ] Lamborghini или Ferrari? Сделайте свой выбор, посмотрев этот атмосферный ролик, иллюстрирующий соперничество двух марок. Против Миуры выступает легендарная Ferrari 365 GTB/4 Daytona. В ролях — Валентино Бальбони (бывший шеф-испытатель Lamborghini) и Артуро Мерцарио (итальянский гонщик, побеждавший за рулем Ferrari)

Кузов скульптурной красоты (снова Гандини и Bertone) скрывает удивительную в своем инженерном совершенстве конструкцию — не обычную для дорожных спорткаров тех лет пространственную трубчатую раму, а монокок открытого типа наподобие применявшегося в Формуле 1. А двигатель — 4-литровый V12 — расположен за сиденьями поперечно в едином картере с коробкой передач и дифференциалом.

[ + – ] Трехминутное вступление к фильму 1969 года "Ограбление по-итальянски" (Italian Job) позволяет увидеть Миуру такой, какой ее видели современники. В конце эпизода герой погибает в аварии, а автомобиль... Не волнуйтесь, для съемок использовали муляж

Подобно Countach, модель выпускалась в нескольких версиях, которые сменяли друг друга, совершенствуясь и наращивая мощность. За дебютной P400 (350 л. с.) последовали P400 S (1969 год, 370 л. с.) и P400 SV (1971 год, 385 л. с.).

Кроме того, были построены два экспериментальных автомобиля — открытая версия Lamborghini Miura Roadster и экстремальная "заряженная" Lamborghini Miura Jota. А совокупный тираж Lamborghini Miura с 1966 по 1973 год составил 764 экземпляров.

[ + – ] В 1968 году был построен открытый Lamborghini Miura Roadster. Автомобиль не пошел в серию, оставшись в единственном экземпляре Фото: Lamborghini

Среди покупателей были, например, такие звезды музыки, как Фрэнк Синатра (версия P400) и Майлз Дэвис (P400 S). Но всех переплюнул британский рок-певец Род Стюарт, который последовательно заказал все три модификации суперкара. Причем одно время в его гараже находились сразу две Миуры!

[ + – ] Американский джазовый трубач Майлз Девис и его Lamborghini Miura [ + – ] Британский рок-певец Род Стюарт и его Lamborghini Miura [ + – ] Две Miura Рода Стюарта у дома певца в Великобритании [ + – ] Также среди владельцев Miura был певец Антонио Чаччи, известный как Little Tony ("Маленький Тони")

Lamborghini LM002. Рембо Ламбо

Выпуск 1986–1992 | Мотор V12 • 5,2 л • 350 л.с. | Тираж 328 авто

[ + – ] Lamborghini LM002 на вспаханном поле неподалеку от фабрики Lamborghini, которая расположена в Сант-Агата-Болоньезе Фото: Lamborghini

Задолго до появления Urus и зарождения бума кроссоверов компания уже имела в гамме люксовый внедорожник. Устрашающий и брутальный. С огромным мотором и не менее огромным аппетитом. Соединивший, казалось бы, несоединимое — роскошный салон и отдельную грузовую платформу. Да-да, Lamborghini LM002 по факту был пикапом! И этим поражает еще больше.

Мощнейший двигатель V12 от суперкара Countach LP5000 Quattrovalvole, рубленый дизайн с льющейся через край маскулинностью, огромные колеса, разгон до 100 км/ч за 9,3 сек. и расход топлива свыше 25 л/100 км — за свой вид и нрав LM002 получил прозвище Рембо Ламбо. Еще и потому, что таким внедорожником одно время владел Сильвестр Сталлоне.

[ + – ] Что объединяет суперкар Countach и внедорожник LM002? Двигатель! Атмосферный V12 объемом 5,2 л на Lamborghini LM002 развивал 350 л.с. А на автомобили поздних выпусков (на фото) устанавливали мотор от Lamborghini Diablo Фото: Lamborghini

По совпадению в 2021 году у LM002 тоже юбилей — 35 лет с начала производства. При этом концепция родилась еще в 1977-м, но тогда это была армейская разработка (отсюда в названии буквы LM — Lamborghini Militaria), а мотор размещался сзади.

Увы, Lamborghini LM002 не был принят рынком, разошедшись тиражом немногим более 300 автомобилей, но при этом всегда притягивал звезд — в разное время среди владельцев были певица Тина Тернер, сын основателя Forbes Малкольм Форбс, рокер Эдди ван Хален, боксер Майк Тайсон. Сейчас цена такого автомобиля на аукционах может доходить до $500 тысяч.

Lamborghini Diablo. Дьявольски красив

Выпуск 1990–2001 | Мотор V12 • 5,7–6 л • 485–550 л. с. | Тираж 2884 авто

[ + – ] Lamborghini Diablo Фото: Lamborghini

На фоне трех предыдущих автомобилей Lamborghini Diablo, пришедший в 1990 году на смену Countach, не поражает концептуально: уже привычные двери-гильотины, мотор с расположением, как у предшественника. Зато сражает наповал внешним видом — все тот же Гандини, который к тому времени ушел на вольные хлеба, создал совершенный образ асфальтового хищника. А свое имя Diablo позаимствовал у свирепого быка, убитого на корриде в Мадриде в 1869 году.

[ + – ] Lamborghini Diablo (1990) | Фото: Lamborghini [ + – ] Lamborghini Diablo VT (1993) | Фото: Lamborghini [ + – ] Lamborghini Diablo SV | Фото: Lamborghini [ + – ] Lamborghini Diablo VT Roadster | Фото: Lamborghini

За годы выпуска модель обзавелась множеством модификаций (с полным приводом, родстер, облегченная трековая версия) и официально открыла автоспортивную страничку в истории компании. У дорожных исполнений мощность двигателя V12 варьировалась в пределах 485–550 л. с., а наиболее совершенной по технике стала последняя версия — Diablo VT6.0 с мотором увеличенного объема, выпущенная в 2000 году после перехода марки под контроль концерна Volkswagen.

[ + – ] Lamborghini Diablo SV (1998) | Фото: Lamborghini [ + – ] Lamborghini Diablo VT Roadster (1998) | Фото: Lamborghini [ + – ] Lamborghini Diablo GT (1999) | Фото: Lamborghini [ + – ] Lamborghini Diablo VT 6.0 (2000) | Фото: Lamborghini

Lamborghini Diablo принадлежит к когорте выдающихся суперкаров конца XX века наряду с McLaren F1, Porsche 959, Ferrari F40 и F50, Bugatti EB110, Vector W8. Всего выпущено менее 2900 "Дьяволов". Цены на аукционах очень разнятся и зависят от версии, состояния и истории конкретной машины.

Direzione Cor Tauri. Путь быка

[ + – ] Гибридные технологии Lamborghini впервые опробовала на мелкосерийном (82 единицы) суперкаре Sian, созданном на базе модели Aventador SVJ. Дебют состоялся в 2019 году Фото: Lamborghini

В мае 2021 года Lamborghini представила стратегию дальнейшего развития Direzione Cor Tauri, и она в корне изменит марку, которую мы знали ранее.

Важно

Lamborghini берет курс на электрификацию с инвестициями в 1,5 млрд евро

После перехода под крыло VW нишевый производитель превратился в одного из лидеров сегмента роскошных спортивных автомобилей. Созданные под немецким управлением модели Murcielago, Gallardo, Huracan и Aventador заняли достойное место в пантеоне славы автомобильного инжиниринга, а появление в гамме кроссовера Urus позволило значительно нарастить продажи. До этого момента все суперкары марки оснащались атмосферными моторами, а гибридные технологии использовались только на лимитированных спецверсиях.

[ + – ] Lamborghini Murcielago (2001–2010). На фото — базовая версия, выпускавшаяся с 2001 по 2006 год [ + – ] Lamborghini Gallardo (2003–2013). На фото — облегченная версия Gallardo Superleggera, представленная в 2007 году [ + – ] Lamborghini Aventador пришел на смену Murcielago в 2011 году. На фото — лимтированная "заряженная" версия Lamborghini Aventador SVJ, представленная в 2018 году [ + – ] Lamborghini Huracan пришел на смену Gallardo в 2014 году. На фото — версия Huracan EVO RWD Spyder, дебютировавшая в 2020 году

Теперь же взят курс на тотальную гибридизацию и электрификацию. Первый регулярный гибрид Lamborghini появится в 2023 году, а через год гибридными станут все модели в гамме. К концу десятилетия заявлен выпуск полноценного электромобиля. Мир меняется, а вместе с ним — Lamborghini.