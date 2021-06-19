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К 50-летию суперкара Countach. Иcтория всех культовых Lamborghini прошлого (фото, видео)

Вадим Добровольский
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Прототип Lamborghini Countach LP500
Lamborghini Countach | Фото: Bertone

Этот год для итальянской марки особенный. Полвека эпохальному суперкару Countach, 55 лет незабвенной Miura и объявленная недавно переориентация на гибриды и электромобили в скором будущем. Фокус вспоминает "золотого" юбиляра и другие знаменитые модели Lamborghini

Lamborghini Countach. Клин и гильотина

Выпуск 1974–1990 | Мотор V12 • 4–5,2 л • 375–455 л.с. | Тираж 1983 авто

Lamborghini Countach
Lamborghini Countach перед фасадом фабрики Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе
Фото: Lamborghini

Он прекрасен и самобытен, уникален и сногсшибателен. Каждая линия его клиновидного кузова, нарисованного гениальным дизайнером Марчелло Гандини из ателье Bertone, пронзает сердце, не оставляя ни единого шанса не влюбиться. Countach! Название пришло из пьемонтского диалекта итальянского языка — возглас выражает высшую степень восхищения и как нельзя лучше подходит этому суперкару.

Lamborghini Countach и сегодня смотрится словно пришелец с другой планеты, а 50 лет назад его дебютный показ на Женевском автосалоне 1971 года произвел эффект разорвавшейся бомбы. Правда, выпуск начался только в 1974-м, но это ни в коем случае не отменяет юбилея, ведь автомобиль с самого начала ждало серийное будущее.

Lamborghini Countach LP500
Первый прототип Lamborghini Countach с обозначением LP500, показанный на автосалоне в Женеве в 1971 году | Фото: Bertone

На пути к производству он лишился цифровой панели приборов (и это в 1971-м!), но сохранил главное — удивительную стилистику с гильотинными дверьми, открывающимися вверх параллельно кузову. Решение впервые применили в 1968 году на концепте Alfa Romeo Carabo (разработка все того же Bertone), а Countach — первый в мире серийный автомобиль с такой концепцией посадки. Впоследствии гильотинные двери стали визитной карточкой Lamborghini, используясь на всех топ-моделях марки. Сегодня это место занимает Aventador, который также имеет гильотины.

Компоновка Lamborghini Countach | Фото: Bertone
Компоновка Lamborghini Countach | Фото: Bertone

Не меньшее восхищение вызывает силовой агрегат. Бензиновый V12 у Countach, построенного по среднемоторной схеме, развернут маховиком вперед, а коробка передач находится непосредственно в салоне. По-другому попросту не получалось разместить двигатель в моторном отсеке — при длине 4,1 м и высоте 1,07 м миниатюрный суперкар отличала чрезвычайно плотная компоновка всех агрегатов.

Первая версия Countach получила индекс LP400, где буквы обозначали продольное заднее расположение мотора (longitudinale posteriore на итальянском), а цифры — его округленный рабочий объем. При мощности 375 л.с. автомобиль разгонялся до первой «сотни» за 5,4 секунды, а максимальная скорость составляла 288 км/ч.

Lamborghini Countach LP400 | Фото: Lamborghini
Lamborghini Countach LP400 | Фото: Lamborghini
Lamborghini Countach LP400 S | Фото: Sotheby's
Lamborghini Countach LP400 S | Фото: Sotheby's
Lamborghini Countach LP5000 S | Фото: Sotheby's
Lamborghini Countach LP5000 S | Фото: Sotheby's
Прототип Lamborghini Countach Evoluzione (1987 год) с монококом и частично панелями кузова из углеродного волокна | Фото: Lamborghini
Прототип Lamborghini Countach Evoluzione (1987 год) с монококом и частично панелями кузова из углеродного волокна | Фото: Lamborghini
Lamborghini Countach LP400 | Фото: Lamborghini
Lamborghini Countach LP400 S | Фото: Sotheby's
Lamborghini Countach LP5000 S | Фото: Sotheby's
Прототип Lamborghini Countach Evoluzione (1987 год) с монококом и частично панелями кузова из углеродного волокна | Фото: Lamborghini

В 1978 году появилась дефорсированная до 355 л.с. версия LP400 S, но в 1982-м мощность вернулась на прежний уровень с появлением LP5000 S (объем двигателя вырос до 4,8 л). А еще через три года была представлена LP5000 Quattrovalvole с четырехклапанной головкой цилиндров и расточенным до 5,2 л мотором: отдача сразу подскочила до 455 л.с.

Обзор Lamborghini Countach от Джеймса Мэя в одном из старых выпусков Top Gear

Венцом развития модели стала в 1988 году версия 25th Anniversary, выпущенная, как нетрудно догадаться, по случаю 25-летия компании. Среди всех Countach ее отличают самый быстрый разгон (4,8 сек. до 100 км/ч), интегрированные в кузов бамперы и развитый аэродинамический обвес с расширителями колесных арок и массивным антикрылом. Она же оказалась самой массовой: до окончания производства в 1990 году выпущено 657 машин. А общий тираж Countach — 1983 экземпляра.

Lamborghini Countach 25th Anniversary (1988 год). Показана модификация без антикрыла
Lamborghini Countach 25th Anniversary (1988 год). Показана модификация без антикрыла
Фото: Lamborghini

Сегодня коллекционерами более всего ценятся автомобили первой серии LP400 — как наиболее близкие к оригинальной концепции и редкие (всего 157 единиц). Цена экземпляра в аутентичном состоянии с профессионально выполненной реставрацией может доходить до 1,2–1,3 млн евро.

Lamborghini Miura. Первый суперкар

Выпуск 1966–1973 | Двигатель V12 • 4 л • 350–385 л.с. | Тираж 764 авто

Первый построенный экземпляр Lamborghini Miura, 1966 год
Первый построенный экземпляр Lamborghini Miura, 1966 год
Фото: Lamborghini

До Countach компания уже прославилась моделью Miura, ставшей первым дорожным суперкаром с центральным расположением двигателя. В этом Lamborghini опередила своего "заклятого друга" Ferrari, а в дальнейшем такая схема стала стандартом для высокопроизводительных спортивных машин. Кроме того, на момент дебюта в 1966 году (тоже юбилей, 55 лет) модель считалась самым быстрым серийным автомобилем в мире. И это всего через три года после основания компании!

Miura названа в честь Эдуардо Миуры (слева), испанского заводчика быков для корриды. Он и основатель Lamborghini Ферруччо Ламборгини были хорошими друзьями | Фото: Lamborghini
Miura названа в честь Эдуардо Миуры (слева), испанского заводчика быков для корриды. Он и основатель Lamborghini Ферруччо Ламборгини были хорошими друзьями | Фото: Lamborghini
Автор дизайна Миуры Марчелло Гандини | Фото: Bertone
Автор дизайна Миуры Марчелло Гандини | Фото: Bertone
Шасси Lamborghi Miura впервые показали в 1965 году на Туринском автосалоне, а в следующем году дебютировал и сам автомобиль | Фото: Lamborghini
Шасси Lamborghi Miura впервые показали в 1965 году на Туринском автосалоне, а в следующем году дебютировал и сам автомобиль | Фото: Lamborghini
Miura в версии P400 SV (шасси №5028), построенная в 1972 году, была персональным автомобилем Ферруччо Ламборгини | Фото: Lamborghini
Miura в версии P400 SV (шасси №5028), построенная в 1972 году, была персональным автомобилем Ферруччо Ламборгини | Фото: Lamborghini
Miura названа в честь Эдуардо Миуры (слева), испанского заводчика быков для корриды. Он и основатель Lamborghini Ферруччо Ламборгини были хорошими друзьями | Фото: Lamborghini
Автор дизайна Миуры Марчелло Гандини | Фото: Bertone
Шасси Lamborghi Miura впервые показали в 1965 году на Туринском автосалоне, а в следующем году дебютировал и сам автомобиль | Фото: Lamborghini
Miura в версии P400 SV (шасси №5028), построенная в 1972 году, была персональным автомобилем Ферруччо Ламборгини | Фото: Lamborghini

Miura прекрасна во всех отношениях. Взгляните на поворотные фары, образующие единую плоскость с капотом и выезжающие при включении света, проведите взглядом по изгибам корпуса, получая эстетическое наслаждение. Она шедевральна, неправда ли?

Lamborghini или Ferrari? Сделайте свой выбор, посмотрев этот атмосферный ролик, иллюстрирующий соперничество двух марок. Против Миуры выступает легендарная Ferrari 365 GTB/4 Daytona. В ролях — Валентино Бальбони (бывший шеф-испытатель Lamborghini) и Артуро Мерцарио (итальянский гонщик, побеждавший за рулем Ferrari)

Кузов скульптурной красоты (снова Гандини и Bertone) скрывает удивительную в своем инженерном совершенстве конструкцию — не обычную для дорожных спорткаров тех лет пространственную трубчатую раму, а монокок открытого типа наподобие применявшегося в Формуле 1. А двигатель — 4-литровый V12 — расположен за сиденьями поперечно в едином картере с коробкой передач и дифференциалом.

Трехминутное вступление к фильму 1969 года "Ограбление по-итальянски" (Italian Job) позволяет увидеть Миуру такой, какой ее видели современники. В конце эпизода герой погибает в аварии, а автомобиль... Не волнуйтесь, для съемок использовали муляж

Подобно Countach, модель выпускалась в нескольких версиях, которые сменяли друг друга, совершенствуясь и наращивая мощность. За дебютной P400 (350 л. с.) последовали P400 S (1969 год, 370 л. с.) и P400 SV (1971 год, 385 л. с.).

Кроме того, были построены два экспериментальных автомобиля — открытая версия Lamborghini Miura Roadster и экстремальная "заряженная" Lamborghini Miura Jota. А совокупный тираж Lamborghini Miura с 1966 по 1973 год составил 764 экземпляров.

В 1968 году был построен открытый Lamborghini Miura Roadster. Автомобиль не пошел в серию, оставшись в единственном экземпляре
В 1968 году был построен открытый Lamborghini Miura Roadster. Автомобиль не пошел в серию, оставшись в единственном экземпляре
Фото: Lamborghini

Среди покупателей были, например, такие звезды музыки, как Фрэнк Синатра (версия P400) и Майлз Дэвис (P400 S). Но всех переплюнул британский рок-певец Род Стюарт, который последовательно заказал все три модификации суперкара. Причем одно время в его гараже находились сразу две Миуры!

Американский джазовый трубач Майлз Девис и его Lamborghini Miura
Американский джазовый трубач Майлз Девис и его Lamborghini Miura
Британский рок-певец Род Стюарт и его Lamborghini Miura
Британский рок-певец Род Стюарт и его Lamborghini Miura
Две Miura Рода Стюарта у дома певца в Великобритании
Две Miura Рода Стюарта у дома певца в Великобритании
Также среди владельцев Miura был певец Антонио Чаччи, известный как Little Tony ("Маленький Тони")
Также среди владельцев Miura был певец Антонио Чаччи, известный как Little Tony ("Маленький Тони")
Американский джазовый трубач Майлз Девис и его Lamborghini Miura
Британский рок-певец Род Стюарт и его Lamborghini Miura
Две Miura Рода Стюарта у дома певца в Великобритании
Также среди владельцев Miura был певец Антонио Чаччи, известный как Little Tony ("Маленький Тони")

Lamborghini LM002. Рембо Ламбо

Выпуск 1986–1992 | Мотор V12 • 5,2 л • 350 л.с. | Тираж 328 авто

Lamborghini LM002
Lamborghini LM002 на вспаханном поле неподалеку от фабрики Lamborghini, которая расположена в Сант-Агата-Болоньезе
Фото: Lamborghini

Задолго до появления Urus и зарождения бума кроссоверов компания уже имела в гамме люксовый внедорожник. Устрашающий и брутальный. С огромным мотором и не менее огромным аппетитом. Соединивший, казалось бы, несоединимое — роскошный салон и отдельную грузовую платформу. Да-да, Lamborghini LM002 по факту был пикапом! И этим поражает еще больше.

Мощнейший двигатель V12 от суперкара Countach LP5000 Quattrovalvole, рубленый дизайн с льющейся через край маскулинностью, огромные колеса, разгон до 100 км/ч за 9,3 сек. и расход топлива свыше 25 л/100 км — за свой вид и нрав LM002 получил прозвище Рембо Ламбо. Еще и потому, что таким внедорожником одно время владел Сильвестр Сталлоне.

Что объединяет суперкар Countach и внедорожник LM002? Двигатель! Атмосферный V12 объемом 5,2 л на Lamborghini LM002 развивал 350 л.с. А на автомобили поздних выпусков (на фото) устанавливали мотор от Lamborghini Diablo
Что объединяет суперкар Countach и внедорожник LM002? Двигатель! Атмосферный V12 объемом 5,2 л на Lamborghini LM002 развивал 350 л.с. А на автомобили поздних выпусков (на фото) устанавливали мотор от Lamborghini Diablo
Фото: Lamborghini

По совпадению в 2021 году у LM002 тоже юбилей — 35 лет с начала производства. При этом концепция родилась еще в 1977-м, но тогда это была армейская разработка (отсюда в названии буквы LM — Lamborghini Militaria), а мотор размещался сзади.

Увы, Lamborghini LM002 не был принят рынком, разошедшись тиражом немногим более 300 автомобилей, но при этом всегда притягивал звезд — в разное время среди владельцев были певица Тина Тернер, сын основателя Forbes Малкольм Форбс, рокер Эдди ван Хален, боксер Майк Тайсон. Сейчас цена такого автомобиля на аукционах может доходить до $500 тысяч.

Lamborghini Diablo. Дьявольски красив

Выпуск 1990–2001 | Мотор V12 • 5,7–6 л • 485–550 л. с. | Тираж 2884 авто

Lamborghini Diablo
Lamborghini Diablo
Фото: Lamborghini

На фоне трех предыдущих автомобилей Lamborghini Diablo, пришедший в 1990 году на смену Countach, не поражает концептуально: уже привычные двери-гильотины, мотор с расположением, как у предшественника. Зато сражает наповал внешним видом — все тот же Гандини, который к тому времени ушел на вольные хлеба, создал совершенный образ асфальтового хищника. А свое имя Diablo позаимствовал у свирепого быка, убитого на корриде в Мадриде в 1869 году.

Lamborghini Diablo (1990) | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo (1990) | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo VT (1993) | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo VT (1993) | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo SV | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo SV | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo VT Roadster | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo VT Roadster | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo (1990) | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo VT (1993) | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo SV | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo VT Roadster | Фото: Lamborghini

За годы выпуска модель обзавелась множеством модификаций (с полным приводом, родстер, облегченная трековая версия) и официально открыла автоспортивную страничку в истории компании. У дорожных исполнений мощность двигателя V12 варьировалась в пределах 485–550 л. с., а наиболее совершенной по технике стала последняя версия — Diablo VT6.0 с мотором увеличенного объема, выпущенная в 2000 году после перехода марки под контроль концерна Volkswagen.

Lamborghini Diablo SV (1998) | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo SV (1998) | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo VT Roadster (1998) | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo VT Roadster (1998) | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo GT (1999) | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo GT (1999) | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo VT 6.0 (2000) | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo VT 6.0 (2000) | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo SV (1998) | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo VT Roadster (1998) | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo GT (1999) | Фото: Lamborghini
Lamborghini Diablo VT 6.0 (2000) | Фото: Lamborghini

Lamborghini Diablo принадлежит к когорте выдающихся суперкаров конца XX века наряду с McLaren F1, Porsche 959, Ferrari F40 и F50, Bugatti EB110, Vector W8. Всего выпущено менее 2900 "Дьяволов". Цены на аукционах очень разнятся и зависят от версии, состояния и истории конкретной машины.

Direzione Cor Tauri. Путь быка

Гибридные технологии Lamborghini впервые опробовала на мелкосерийном (82 единицы) суперкаре Sian, созданном на базе модели Aventador SVJ. Дебют состоялся в 2019 году
Гибридные технологии Lamborghini впервые опробовала на мелкосерийном (82 единицы) суперкаре Sian, созданном на базе модели Aventador SVJ. Дебют состоялся в 2019 году
Фото: Lamborghini

В мае 2021 года Lamborghini представила стратегию дальнейшего развития Direzione Cor Tauri, и она в корне изменит марку, которую мы знали ранее.

Важно
Lamborghini берет курс на электрификацию с инвестициями в 1,5 млрд евро

После перехода под крыло VW нишевый производитель превратился в одного из лидеров сегмента роскошных спортивных автомобилей. Созданные под немецким управлением модели Murcielago, Gallardo, Huracan и Aventador заняли достойное место в пантеоне славы автомобильного инжиниринга, а появление в гамме кроссовера Urus позволило значительно нарастить продажи. До этого момента все суперкары марки оснащались атмосферными моторами, а гибридные технологии использовались только на лимитированных спецверсиях.

Lamborghini Murcielago (2001–2010). На фото — базовая версия, выпускавшаяся с 2001 по 2006 год
Lamborghini Murcielago (2001–2010). На фото — базовая версия, выпускавшаяся с 2001 по 2006 год
Lamborghini Gallardo (2003–2013). На фото — облегченная версия Gallardo Superleggera, представленная в 2007 году
Lamborghini Gallardo (2003–2013). На фото — облегченная версия Gallardo Superleggera, представленная в 2007 году
Lamborghini Aventador пришел на смену Murcielago в 2011 году. На фото — лимтированная "заряженная" версия Lamborghini Aventador SVJ, представленная в 2018 году
Lamborghini Aventador пришел на смену Murcielago в 2011 году. На фото — лимтированная "заряженная" версия Lamborghini Aventador SVJ, представленная в 2018 году
Lamborghini Huracan пришел на смену Gallardo в 2014 году. На фото — версия Huracan EVO RWD Spyder, дебютировавшая в 2020 году
Lamborghini Huracan пришел на смену Gallardo в 2014 году. На фото — версия Huracan EVO RWD Spyder, дебютировавшая в 2020 году
Lamborghini Murcielago (2001–2010). На фото — базовая версия, выпускавшаяся с 2001 по 2006 год
Lamborghini Gallardo (2003–2013). На фото — облегченная версия Gallardo Superleggera, представленная в 2007 году
Lamborghini Aventador пришел на смену Murcielago в 2011 году. На фото — лимтированная "заряженная" версия Lamborghini Aventador SVJ, представленная в 2018 году
Lamborghini Huracan пришел на смену Gallardo в 2014 году. На фото — версия Huracan EVO RWD Spyder, дебютировавшая в 2020 году

Теперь же взят курс на тотальную гибридизацию и электрификацию. Первый регулярный гибрид Lamborghini появится в 2023 году, а через год гибридными станут все модели в гамме. К концу десятилетия заявлен выпуск полноценного электромобиля. Мир меняется, а вместе с ним — Lamborghini. 