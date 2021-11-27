Не відбувся Lamborghini: з молотка піде унікальний суперкар відомого музиканта

Суперкар Cizeta-Moroder V16T — відкинутий проект легендарного Lamborghini Diablo. Автомобіль оснастили інноваційним мотором та оригінальними фарами.

У США на аукціон RM Sotheby's виставили рідкісний суперкар Cizeta-Moroder V16T 1988 року. За унікальний автомобіль планують отримати від 750 тис. до мільйона доларів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

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[ + – ] Власник авто — відомий композитор Джорджо Мородер Фото: Sothebyʼs

Cizeta-Moroder V16T – не надто відомий, але дуже цікавий автомобіль. Його дизайн розробив знаменитий італійський стиліст Марчелло Гандіні, який прославився культовими Lamborghini Countach та Lancia Stratos. Замовили проект у Lamborghini — саме так спочатку мав виглядати легендарний суперкар Diablo.

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Купе виділяється клиноподібним профілем та оригінальними висувними фарами. Однак у Lamborghini проект відкинули, вважаючи його надто екстравагантним і радикальним.

[ + – ] Усього випустили лише 20 суперкарів Фото: Sotheby’s

Гандіні продав його невеликої компанії Cizeta-Moroder, створеної колишнім тест-пілотом Lamborghini Клаудіо Замполлі та знаменитим італійським співаком та композитором Джорджо Мородером – автором пісень для Шер, Джанет Джексон, Кайлі Міноуг та Девіда Боуї, а також саундтреків до фільмів "Супермен" і "Обличчя зі шрамом".

Суперкар назвали Cizeta-Moroder V16T. Спеціально для нього створили унікальний 6,0-літровий V16 потужністю 540 л. с., Причому розташували величезний мотор за сидіннями поперечно. Автомобіль розганялося до 100 км/год за 4,5 с і розвивало 328 км/год.

[ + – ] Двигун V16 розташували за сидіннями поперечно Фото: Sotheby’s

Всього випустили лише 20 Cizeta-Moroder V16T, але саме цей автомобіль став найпершим у серії. Саме його демонстрували публіці на автошоу у Лос-Анджелесі та Женеві, а потім Джорджо Мородер забрав його собі. Нещодавно італійський суперкар пройшов реставрацію.

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