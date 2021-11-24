У Європі продають стару вантажівку ГАЗ: її оцінили як новий Porsche 911

90-річний ГАЗ-АА відреставрували до оригінального стану. Після цього він проїхав лише 10 км.

У Берліні на онлайн-аукціон Autoscout24 виставили стареньку вантажівку ГАЗ-АА 1932 року. За знамениту радянську полуторку просять цілих 110 тис. євро – за такі гроші в Німеччині можна придбати новий Porsche 911. Про це пише сайт Мотор.

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[ + – ] Вантажівка пройшла повну реставрацію Фото: AutoScout24

Настільки висока ціна пояснюється не тільки рідкістю моделі в Німеччині. Стан вантажівки відмінний, адже німецькі майстри провели повну її реставрацію. ГАЗ-АА на 100% відповідає оригіналу та виглядає як нова. Після реставрації вона проїхала лише 10 км.

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Варто зазначити, що полуторка ГАЗ стала одним із наймасовіших вантажних автомобілів свого часу. З 1932 по 1949 випущено 985 тис. машин. Однак, до наших днів ГАЗ-АА в хорошому стані збереглося небагато, тим більше, що значну частину авто було втрачено під час Другої світової війни.

[ + – ] ГАЗ-АА оснащений 3,3-літровим 50-сильним двигуном Фото: AutoScout24

Вантажівка ГАЗ-АА – ліцензійна копія Ford AA. ЇЇ вантажопідйомність – 1,5 тонни: власне, за це модель прозвали полуторкою. Автомобіль оснащений 3,3-літровим двигуном потужністю 50 к. с. і може розвинути 70 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що в Німеччині також виставили на продаж Москвич-407 1959 року. Його оцінили на рівні нової Skoda Fabia.