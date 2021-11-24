В Европе продают старый грузовик ГАЗ: его оценили как новый Porsche 911

90-летний ГАЗ-АА отреставрировали до оригинального состояния. После этого он проехал всего 10 км.

В Берлине на онлайн-аукцион Autoscout24 выставили старенький грузовик ГАЗ-АА 1932 года. За знаменитую советскую полуторку просят целых 110 тыс. евро – за такие деньги в Германии можно купить новый Porsche 911. Об этом пишет сайт Мотор.

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[ + – ] Грузовик прошел полную реставрацию Фото: AutoScout24

Столь высокая цена объясняется не только редкостью модели в Германии. Состояние грузовика отличное, ведь немецкие мастера провели полную его реставрацию. ГАЗ-АА на 100% соответствует оригиналу и выглядит как новый. После реставрации он проехал всего 10 км.

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Следует отметить, что полуторка ГАЗ стала одним из самых массовых грузовых автомобилей своего времени. С 1932 по 1949 годы выпущено 985 тыс. машин. Однако до наших дней ГАЗ-АА в хорошем состоянии сохранилось немного, тем более, что значительная часть авто была утеряна во время Второй мировой войны.

[ + – ] ГАЗ-АА оснащен 3,3-литровым 50-сильным двигателем Фото: AutoScout24

Грузовик ГАЗ-АА – лицензионная копия американского Ford AA. Его грузоподъемность – 1,5 тонны: собственно, за это модель и прозвали полуторкой. Автомобиль оснащен 3,3-литровым двигателем мощностью 50 л. с. и может развить 70 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что в Германии также выставили на продажу Москвич-407 1959 года. Его оценили на уровне новой Skoda Fabia.