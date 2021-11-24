Возвращение легенды: украинский мотоцикл Днепр возрождают в новом образе

Новый Днепр станет электробайком. Реализует проект производитель электровелосипедов Delfast.

Знаменитые украинские мотоциклы Днепр вернут в производство. Причем, теперь они будут электрическими. Появились и первые изображения электробайка Dnepr E-Motorcycle – опубликовала их компания Delfast, взявшаяся за возрождение бренда.

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Украинский стартап Delfast прославлся своими электрическими велосипедами, которые активно покупают в США и Европе. На них даже патрулирует полиция в Мексике.

[ + – ] Электробайк Dnepr E-Motorcycle развивает 164 км/ч Фото: DelFast

Теперь в Delfast перешли на новый уровень – взялись за мотоциклы и уже успели громко заявить о себе. Именно на прототипе электробайка Dnepr украинский гонщик Сергей Малик установил мировой рекорд скорости в американском Бонневиле.

Разработчики Dnepr E-Motorcycle утверждают, что вдохновлялись опытом инженеров и проектировщиков КБ Антонова. Байк позиционируют, как стильный и инновационный, но при этом безопасный для планеты транспорт.

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Электрический мотоцикл Днепр – кроссовая модель массой 170 кг. Мотор мощностью 35 кВт (47,5 л. с.) позволяет развить 164 км/ч и проезжать 400 м с места примерно за 11,5 с. Емкость батареи составляет 7,2 кВт∙ч.

[ + – ] Прототип Dnepr установил мировой рекорд скорости

Напомним, Киевский мотозавод выпускал мотоциклы Днепр с 1969 года и до начала XXI века, когда предприятие признали банкротом. В 2021 году права на торговую марку приобрела компания Delfast.

Ранее Фокус сообщал, что Сергей Малик также выступит в ралли Дакар-2022. Украинский гонщик сядет за руль грузового Renault.

Также мы сообщали о том, что в Австралии слепой мотоциклист получил права и управляет кроссовым байком.