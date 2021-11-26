По-багатому: українець здійснив дуже нестандартний тюнінг Жигулів (відео)

Обшиті килимами Жигулі шокують мешканців і гостей Львова. Доробка авто не коштувала власнику жодної копійки.

Львовом їздить дуже незвичайна копійка ВАЗ-2101. Старі Жигулі обшили справжніми килимами, причому радянського зразка. Про це повідомляє ТСН.

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Незвичайний тюнінг ВАЗ-2101 здійснив львівський блогер Тарас Іващишин. Купити Жигулі йому вдалося всього за 400 доларів і стан авто очевидно був не найкращим.

[ + – ] Тюнінг ВАЗ не коштував власнику жодної копійки Фото: ТСН

Львів'янин вирішив доопрацювати автомобіль так, щоб він дивував навколишніх і дарував позитивні емоції. Кузов ВАЗ-2101 він обшив старими килимами, а антикрило зробив із дерев'яної лави.

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До речі, подібний тюнінг Жигулів обійшовся Тарасу Іващишину безкоштовно. Справа в тому, що килими він знайшов у свого діда, а всі роботи здійснив сам.

Мало того, блогер возить із собою ще один килим — щоб розстелити на асфальт і запаркуватися на ньому. До того ж він створив собі відповідне вбрання з килима.

[ + – ] Тюнінговані Жигулі привертають загальну увагу

Звичайно, такі дивні Жигулі шокують водіїв інших машин і перехожих. Нещодавно Тараса Іващишина зупинили патрульні поліцейські й жартома поцікавилися, чи не вживає він заборонені речовини. І порадили все ж таки зняти спойлер-лавку.

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