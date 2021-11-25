Німці назвали найкраще авто 2021 року: це стильний електрокар (відео)

Четвертий рік поспіль найпрестижнішу німецьку нагороду здобуває електромобіль. Серед фіналістів конкурсу – три електричні моделі.

Оголошено переможця конкурсу "Автомобіль року в Німеччині". Нинішнього року премію отримав електромобіль Hyundai Ioniq 5. Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу.

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Ініціатор конкурсу та член журі Єнс Майнерс пояснив вибір Hyundai Ioniq 5 тим, що він поєднує в собі оригінальний дизайн і високу ефективність, а також приносить задоволення від водіння. У голосуванні модель набрала найвищі бали в усіх категоріях.

[ + – ] Hyundai Ioniq 5 також визнали найкращою електричною моделлю Фото: Hyundai

Крім того, Hyundai Ioniq 5 визнаний найкращим електрифікованим авто року. Раніше також було оголошено переможців і в інших класах (вони ж стали фіналістами конкурсу):

Найкращий компактний автомобіль — Peugeot 308

Найкращий спортивний автомобіль — Porsche 911 GT3

Найкращий преміальний автомобіль (ціною 25-50 тис. євро) – Kia EV6

Найкращий автомобіль класу люкс (понад 50 тис. євро) – Audi e-tron GT

[ + – ] Фіналісти конкурсу "Автомобіль року в Німеччині" Фото: autoevolution.com

Нагадаємо, що електромобіль Hyundai Ioniq 5 запропонований у версіях із переднім і повним приводом потужністю до 306 к. с. Запас ходу може сягати 481 км.

[ + – ] Останні чотири роки в конкурсі перемагають електрокари

Найкращий автомобіль року в Німеччині обирає журі з 20 журналістів. Цікава деталь: останні чотири роки переможцями премії є виключно електрокари. До цього нагороду вигравали Honda e, Porsche Taycan та Jaguar I-Pace.

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