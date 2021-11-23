Людина-павук пересіла на новий електромобіль Hyundai (відео)
Hyundai Ioniq 5 Спайдермена вже засвітився в короткому відео. Для фільму обрали "дальнобійну" версію моделі.
Електрокар Hyundai Ioniq 5 став новим авто Спайдермена. Саме ця модель з'явиться у фільмі "Людина-павук: немає шляху додому", який вийде в прокат із 17 грудня. Про це повідомляє пресслужба Hyundai.
Зважаючи на все, новий Hyundai Ioniq 5 стане автомобілем друга Спайдермена Неда Лідса. Електрокар уже встиг засвітитися в короткому ролику – саме на ньому Людина-павук подорожує до Нью-Йорка. Зняв його Джон Воттс – режисер фільму "Людина-павук: немає шляху додому".
Примітно, що у відео показана "далекобійна" версія Hyundai Ioniq 5 — її запас ходу перевищує 480 км. Такий електромобіль задньопривідний і оснащений одним 217-сильним мотором і акумуляторною батареєю ємністю 73 кВт∙год.Важливо
Крім того, у фільмі з'явиться кросовер Hyundai Tucson. Обидві моделі засвітилися на офіційних постерах кінокартини.
У фільмі "Людина-павук: немає шляху додому" Спайдермен спробує відновити свою репутацію та боротиметься з лиходіями з альтернативних реальностей. Супергероя, як і раніше, грає Том Голланд, також у кінокартині з'являться Зендея, Бенедикт Камбербетч і Джеймі Фокс.
Раніше Фокус розповідав про особливі "супергеройські" Lexus. Їх створили для персонажів всесвіту Marvel.