Людина-павук пересіла на новий електромобіль Hyundai (відео)

Hyundai Ioniq 5 Спайдермена вже засвітився в короткому відео. Для фільму обрали "дальнобійну" версію моделі.

Електрокар Hyundai Ioniq 5 став новим авто Спайдермена. Саме ця модель з'явиться у фільмі "Людина-павук: немає шляху додому", який вийде в прокат із 17 грудня. Про це повідомляє пресслужба Hyundai.

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[ + – ] Для Спайдермена вибрали версію із запасом ходу понад 480 км Фото: Hyundai

Зважаючи на все, новий Hyundai Ioniq 5 стане автомобілем друга Спайдермена Неда Лідса. Електрокар уже встиг засвітитися в короткому ролику – саме на ньому Людина-павук подорожує до Нью-Йорка. Зняв його Джон Воттс – режисер фільму "Людина-павук: немає шляху додому".

[ + – ] У фільмі засвітиться й кросовер Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Примітно, що у відео показана "далекобійна" версія Hyundai Ioniq 5 — її запас ходу перевищує 480 км. Такий електромобіль задньопривідний і оснащений одним 217-сильним мотором і акумуляторною батареєю ємністю 73 кВт∙год.

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Крім того, у фільмі з'явиться кросовер Hyundai Tucson. Обидві моделі засвітилися на офіційних постерах кінокартини.

[ + – ] Електромобіль Hyundai водить друг Спайдермена Нед

У фільмі "Людина-павук: немає шляху додому" Спайдермен спробує відновити свою репутацію та боротиметься з лиходіями з альтернативних реальностей. Супергероя, як і раніше, грає Том Голланд, також у кінокартині з'являться Зендея, Бенедикт Камбербетч і Джеймі Фокс.

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