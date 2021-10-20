Lexus створив ексклюзивні автомобілі для супергероїв Marvel

Кожен автомобіль присвячений одному із супергероїв Marvel і пофарбований у кольори його костюма. Доопрацювали таким чином 10 Lexus різних моделей.

Lexus і студія Marvel об'єдналися для створення серії яскравих автомобілів. Присвятили їх супергероям, які з'явилися в новому фільмі "Вічні" — його світова прем'єра відбулася 18 жовтня, а сеанси в кінотеатрах починаються з 5 листопада. Про це повідомляє сайт Motor1.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У цілому доопрацювали 10 автомобілів. Незвичайний тюнінг пройшли седани Lexus IS і LS, купе Lexus RC F і LC 500, кросовер Lexus NX, а також позашляховики Lexus LX і GX.

У всіх авто оригінальне золотисте підсвічування днища, а ось їхній дизайн у всіх різний. Кожен із Lexus уособлює конкретного супергероя Marvel і пофарбований у кольори його костюма.

[ + – ] Маккари — Lexus RC F Track Edition [ + – ] Фінна — Lexus LC 500 [ + – ] Серсі — Lexus RC F [ + – ] Ікаріс — Lexus LS [ + – ] Фастос — Lexus LX [ + – ] Спрайт — Lexus NX [ + – ] Кінго — Lexus IS [ + – ] Друіг — Lexus GX [ + – ] Аяк — Lexus GX [ + – ] Гільгамеш — Lexus LX

Аяк (Сальма Гаєк) — Lexus GX

Друіг (Баррі Кеоган) — Lexus GX

Гільгамеш (Дон Лі) — Lexus LX

Ікаріс (Річард Медден) — Lexus LS

Кінго (Кумейл Нанджіані) — Lexus IS

Маккарі (Лорен Рідлофф) — Lexus RC F Track Edition

Фастос (Браян Тайрі Генрі) — Lexus LX

Серсі (Джема Чан) — Lexus RC F

Спрайт (Лія МакГ'ю) — Lexus NX

Фінна (Анджеліна Джолі) — Lexus LC 500

Автомобілі показали під час прем'єри фільму в Лос-Анджелесі. У майбутньому їх планують демонструвати в різних шоу від Marvel.

Раніше Фокус розповідав про новий компактний позашляховик Lexus. Його оснастили нестандартним ГБО.