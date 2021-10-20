Lexus створив ексклюзивні автомобілі для супергероїв Marvel
Кожен автомобіль присвячений одному із супергероїв Marvel і пофарбований у кольори його костюма. Доопрацювали таким чином 10 Lexus різних моделей.
Lexus і студія Marvel об'єдналися для створення серії яскравих автомобілів. Присвятили їх супергероям, які з'явилися в новому фільмі "Вічні" — його світова прем'єра відбулася 18 жовтня, а сеанси в кінотеатрах починаються з 5 листопада. Про це повідомляє сайт Motor1.
У цілому доопрацювали 10 автомобілів. Незвичайний тюнінг пройшли седани Lexus IS і LS, купе Lexus RC F і LC 500, кросовер Lexus NX, а також позашляховики Lexus LX і GX.
У всіх авто оригінальне золотисте підсвічування днища, а ось їхній дизайн у всіх різний. Кожен із Lexus уособлює конкретного супергероя Marvel і пофарбований у кольори його костюма.
- Аяк (Сальма Гаєк) — Lexus GX
- Друіг (Баррі Кеоган) — Lexus GX
- Гільгамеш (Дон Лі) — Lexus LX
- Ікаріс (Річард Медден) — Lexus LS
- Кінго (Кумейл Нанджіані) — Lexus IS
- Маккарі (Лорен Рідлофф) — Lexus RC F Track Edition
- Фастос (Браян Тайрі Генрі) — Lexus LX
- Серсі (Джема Чан) — Lexus RC F
- Спрайт (Лія МакГ'ю) — Lexus NX
- Фінна (Анджеліна Джолі) — Lexus LC 500
Автомобілі показали під час прем'єри фільму в Лос-Анджелесі. У майбутньому їх планують демонструвати в різних шоу від Marvel.
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