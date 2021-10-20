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Lexus створив ексклюзивні автомобілі для супергероїв Marvel

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Фото: Lexus | Десять Lexus присвятили супергероїв із нового фільму "Вічні"

Кожен автомобіль присвячений одному із супергероїв Marvel і пофарбований у кольори його костюма. Доопрацювали таким чином 10 Lexus різних моделей.

Lexus і студія Marvel об'єдналися для створення серії яскравих автомобілів. Присвятили їх супергероям, які з'явилися в новому фільмі "Вічні" — його світова прем'єра відбулася 18 жовтня, а сеанси в кінотеатрах починаються з 5 листопада. Про це повідомляє сайт Motor1.

У цілому доопрацювали 10 автомобілів. Незвичайний тюнінг пройшли седани Lexus IS і LS, купе Lexus RC F і LC 500, кросовер Lexus NX, а також позашляховики Lexus LX і GX.

У всіх авто оригінальне золотисте підсвічування днища, а ось їхній дизайн у всіх різний. Кожен із Lexus уособлює конкретного супергероя Marvel і пофарбований у кольори його костюма.

Маккари — Lexus RC F Track Edition
Маккари — Lexus RC F Track Edition
Фінна — Lexus LC 500
Фінна — Lexus LC 500
Серсі — Lexus RC F
Серсі — Lexus RC F
Ікаріс — Lexus LS
Ікаріс — Lexus LS
Фастос — Lexus LX
Фастос — Lexus LX
Спрайт — Lexus NX
Спрайт — Lexus NX
Кінго — Lexus IS
Кінго — Lexus IS
Друіг — Lexus GX
Друіг — Lexus GX
Аяк — Lexus GX
Аяк — Lexus GX
Гільгамеш — Lexus LX
Гільгамеш — Lexus LX
Маккари — Lexus RC F Track Edition
Фінна — Lexus LC 500
Серсі — Lexus RC F
Ікаріс — Lexus LS
Фастос — Lexus LX
Спрайт — Lexus NX
Кінго — Lexus IS
Друіг — Lexus GX
Аяк — Lexus GX
Гільгамеш — Lexus LX
  • Аяк (Сальма Гаєк) — Lexus GX
  • Друіг (Баррі Кеоган) — Lexus GX
  • Гільгамеш (Дон Лі) — Lexus LX
  • Ікаріс (Річард Медден) — Lexus LS
  • Кінго (Кумейл Нанджіані) — Lexus IS
  • Маккарі (Лорен Рідлофф) — Lexus RC F Track Edition
  • Фастос (Браян Тайрі Генрі) — Lexus LX
  • Серсі (Джема Чан) — Lexus RC F
  • Спрайт (Лія МакГ'ю) — Lexus NX
  • Фінна (Анджеліна Джолі) — Lexus LC 500

Автомобілі показали під час прем'єри фільму в Лос-Анджелесі. У майбутньому їх планують демонструвати в різних шоу від Marvel.

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