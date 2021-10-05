Анджеліна Джолі з мечем: з'явився новий тизер фільму "Вічні"

У короткому, але змістовному ролику показали надздібності команди героїв.

Marvel Studios опублікувала новий тизер нового фільму про супергероїв під назвою "Вічні". З нього шанувальники жанру змогли дізнатися про здібності героїв, власне, Вічних. Про це пише Empire Online.

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Головні ролі у фільмі "Вічні" зіграли Анджеліна Джолі, Джемма Чан, Сальма Хаєк і цілий "десант" із серіалу "Гра Престолів": Кіт Герінґтон і Річард Медден.

Режисерка фільму Хлоя Чжао, яка до цього зняла оскароносну картину "Земля кочівників", одразу заявила, що хоче привнести своє бачення кінематографічного світу коміксів Marvel і переписала сценарій.

Так, у фільмі стало більше натурних сцен без використання комп'ютерної графіки, а каст акторів став більш расово різноманітним.

[ + – ] Вічні в повному складі Фото: Marvel Entertainment

"Я хотіла, щоб він відображав світ, в якому ми живемо. Але я також хотіла зібрати акторський склад, який би відчувався як група вигнанців. Мені не потрібні були качки. Я хочу, щоб ви виходили з кінотеатрів, не думаючи: "Ця людина — ця етнічна приналежність, ця людина — ця національність". Ні. Я хочу, щоб ви йшли, думаючи: "Ось це сім'я", — розповідала Чжао в інтерв'ю.

[ + – ] Тизер фільму "Вічні"

Так, Анджеліні Джолі дісталася роль Тени, войовниці, яка може створювати зброю з космічної енергії, що й було продемонстровано в новому тизері.

А Сальмі Хаєк — роль Аджак, духовного лідера команди Вічних, яка допомагає розвитку людської цивілізації. Варто зазначити, що в коміксах Джека Кірбі, за сюжетом яких і був написаний сценарій, Аджак був чоловіком.

[ + – ] Сальма Хаєк у ролі Аджак Фото: Скриншот

Також із тизера стало відомо, що у фільмі вперше в історії кіновсесвіту Marvel з'явиться ЛГБТК-сім'я. Одностатеву пару зіграли Браян Тайрі Генрі та Хаазе Слейман. За сюжетом подружжя виховує маленького сина. Генрі дісталася роль супергероя Фастоса, який допомагав людству розвиватися технологічно.

Нагадаємо, у фільмі розповідається про представників раси суперлюдей — Вічних, які борються зі злом на Землі. Довгий час вони діяли таємно, але коли над усім людством нависла загроза, вони вийшли з тіні, щоб битися зі своїми злими побратимами — девіантами.

Світова прем'єра фільму відбудеться 27 жовтня.