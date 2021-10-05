Анджелина Джоли с мечом: появился новый тизер фильма "Вечные"

В коротком, но содержательном ролике показали суперспособности команды героев

Marvel Studios опубликовала новый тизер нового фильма о супергероях под названием "Вечные". Из него поклонники жанра смогли узнать о способностях героев, собственно, Вечных. Об этом пишет Empire Online.

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Главные роли в фильме "Вечные" исполнили Анджелина Джоли, Джемма Чан, Сальма Хайек и целый "десант" из сериала "Игра Престолов": Кит Харингтон и Ричард Мэдден.

Режиссер фильма Хлоя Чжао, до этого снявшая оскароносную картину "Земля кочевников", сразу заявила, что хочет привнести свое видение кинематографического мира комиксов Marvel и переписала сценарий.

Так, в фильме стало больше натурных сцен без использования компьютерной графики, а каст актеров стал более расово разнообразным.

[ + – ] Вечные в полном составе Фото: Marvel Entertainment

"Я хотела, чтобы он отражал мир, в котором мы живем. Но я также хотела собрать актерский состав, который бы чувствовался как группа изгоев. Мне не нужны были качки. Я хочу, чтобы вы выходили из кинотеатров, не думая: "Этот человек — эта этническая принадлежность, этот человек — эта национальность". Нет. Я хочу, чтобы вы уходили, думая: "Вот это семья", — рассказывала Чжао в интервью.

[ + – ] Тизер фильма "Вечные"

Так, Анджелине Джоли досталась роль Тены, воительницы, которая может создавать оружие из космической энергии, что и было продемонстрировано в новом тизере.

А Сальме Хайек – роль Аджак, духовного лидера команды Вечных, которая помогает развитию человеческой цивилизации. Примечательно, но в комиксах Джека Кирби, по сюжету которых и был написан сценарий, Аджак был мужчиной.

[ + – ] Сальма Хайек в роли Аджак Фото: Скриншот

Также из тизера стало известно, что в фильме впервые в истории киновселенной Marvel появится ЛГБТК-семья. Однополую пару сыграли Брайан Тайри Генри и Хааз Слейман. По сюжету супруги воспитывают маленького сына. Генри досталась роль супергероя Фастоса, который помогал человечеству развиваться технологически.

Напомним, в фильме рассказывается о представителях расы суперлюдей — Вечных, которые борются со злом на Земле. Долгое время они действовали скрытно, но когда над всем человечеством нависла угроза, они вышли из тени, чтобы сразиться со своими злыми собратьями – Девиантами.

Мировая премьера фильма состоится 27 октября.