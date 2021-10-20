Lexus создал эксклюзивные автомобили для супергероев Marvel
Каждый автомобиль посвящен одному из супергероев Marvel и окрашен в цвета его костюма. Доработали таким образом 10 Lexus разных моделей.
Lexus и студия Marvel объединились для создания серии ярких автомобилей. Посвятили их супергероям, которые появились в новом фильме "Вечные" — его мировая премьера состоялась 18 октября, а сеансы в кинотеатрах начинаются с 5 ноября. Об этом сообщает сайт Motor1.
В общей сложности доработали 10 автомобилей. Необычный тюнинг прошли седаны Lexus IS и LS, купе Lexus RC F и LC 500, кроссовер Lexus NX, а также внедорожники Lexus LX и GX.
У всех авто оригинальная золотистая подсветка днища, а вот их дизайн у всех разный. Каждый из Lexus олицетворяет конкретного супергероя Marvel и окрашен в цвета его костюма.
- Аяк (Сальма Хаек) – Lexus GX
- Друиг (Барри Кеоган) – Lexus GX
- Гильгамеш (Дон Ли) – Lexus LX
- Икарис (Ричард Мэдден) – Lexus LS
- Кинго (Кумэйл Нанджиани) – Lexus IS
- Маккари (Лорен Ридлофф) – Lexus RC F Track Edition
- Фастос (Браян Тайри Генри) – Lexus LX
- Серси (Джема Чан) – Lexus RC F
- Спрайт (Лия МакХью) – Lexus NX
- Финна (Анджелина Джоли) – Lexus LC 500
Автомобили показали во время премьеры фильма в Лос-Анджелесе. В будущем их планируют демонстрировать в различных шоу от Marvel.
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