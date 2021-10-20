Lexus создал эксклюзивные автомобили для супергероев Marvel

Каждый автомобиль посвящен одному из супергероев Marvel и окрашен в цвета его костюма. Доработали таким образом 10 Lexus разных моделей.

Lexus и студия Marvel объединились для создания серии ярких автомобилей. Посвятили их супергероям, которые появились в новом фильме "Вечные" — его мировая премьера состоялась 18 октября, а сеансы в кинотеатрах начинаются с 5 ноября. Об этом сообщает сайт Motor1.

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В общей сложности доработали 10 автомобилей. Необычный тюнинг прошли седаны Lexus IS и LS, купе Lexus RC F и LC 500, кроссовер Lexus NX, а также внедорожники Lexus LX и GX.

У всех авто оригинальная золотистая подсветка днища, а вот их дизайн у всех разный. Каждый из Lexus олицетворяет конкретного супергероя Marvel и окрашен в цвета его костюма.

[ + – ] Маккари – Lexus RC F Track Edition [ + – ] Финна – Lexus LC 500 [ + – ] Серси – Lexus RC F [ + – ] Икарис – Lexus LS [ + – ] Фастос – Lexus LX [ + – ] Спрайт – Lexus NX [ + – ] Кинго – Lexus IS [ + – ] Друиг – Lexus GX [ + – ] Аяк - Lexus GX [ + – ] Гильгамеш – Lexus LX

Аяк (Сальма Хаек) – Lexus GX

Друиг (Барри Кеоган) – Lexus GX

Гильгамеш (Дон Ли) – Lexus LX

Икарис (Ричард Мэдден) – Lexus LS

Кинго (Кумэйл Нанджиани) – Lexus IS

Маккари (Лорен Ридлофф) – Lexus RC F Track Edition

Фастос (Браян Тайри Генри) – Lexus LX

Серси (Джема Чан) – Lexus RC F

Спрайт (Лия МакХью) – Lexus NX

Финна (Анджелина Джоли) – Lexus LC 500

Автомобили показали во время премьеры фильма в Лос-Анджелесе. В будущем их планируют демонстрировать в различных шоу от Marvel.

Ранее Фокус рассказывал о новом компактном внедорожнике Lexus. Его оснастили нестандартным ГБО.