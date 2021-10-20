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Lexus создал эксклюзивные автомобили для супергероев Marvel

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Lexus Marvel, супергерои Marvel, Вечные Marvel, фильм Вечные
Фото: Lexus | Десяток Lexus посвятили супергероям из нового фильма "Вечные"

Каждый автомобиль посвящен одному из супергероев Marvel и окрашен в цвета его костюма. Доработали таким образом 10 Lexus разных моделей.

Lexus и студия Marvel объединились для создания серии ярких автомобилей. Посвятили их супергероям, которые появились в новом фильме "Вечные" — его мировая премьера состоялась 18 октября, а сеансы в кинотеатрах начинаются с 5 ноября. Об этом сообщает сайт Motor1.

В общей сложности доработали 10 автомобилей. Необычный тюнинг прошли седаны Lexus IS и LS, купе Lexus RC F и LC 500, кроссовер Lexus NX, а также внедорожники Lexus LX и GX.

У всех авто оригинальная золотистая подсветка днища, а вот их дизайн у всех разный. Каждый из Lexus олицетворяет конкретного супергероя Marvel и окрашен в цвета его костюма.

Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Маккари – Lexus RC F Track Edition
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Финна – Lexus LC 500
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Серси – Lexus RC F
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Икарис – Lexus LS
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Фастос – Lexus LX
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Спрайт – Lexus NX
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Кинго – Lexus IS
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Друиг – Lexus GX
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Аяк - Lexus GX
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Гильгамеш – Lexus LX
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
Lexus, Lexus Marvel, супергерои Marvel, авто супергероев
  • Аяк (Сальма Хаек) – Lexus GX
  • Друиг (Барри Кеоган) – Lexus GX
  • Гильгамеш (Дон Ли) – Lexus LX
  • Икарис (Ричард Мэдден) – Lexus LS
  • Кинго (Кумэйл Нанджиани) – Lexus IS
  • Маккари (Лорен Ридлофф) – Lexus RC F Track Edition
  • Фастос (Браян Тайри Генри) – Lexus LX
  • Серси (Джема Чан) – Lexus RC F
  • Спрайт (Лия МакХью) – Lexus NX
  • Финна (Анджелина Джоли) – Lexus LC 500

Автомобили показали во время премьеры фильма в Лос-Анджелесе. В будущем их планируют демонстрировать в различных шоу от Marvel.

Ранее Фокус рассказывал о новом компактном внедорожнике Lexus. Его оснастили нестандартным ГБО.