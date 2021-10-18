Lexus представил экстремальный внедорожник с необычным ГБО

Багги Lexus использует вместо бензина водород. В выхлопе автомобиля содержится лишь водяной пар.

Lexus презентовал прототип легкого внедорожника-багги. Двухместный полноприводной автомобиль предназначен для активного отдыха на природе. Об этом сообщает официальный сайт марки.

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Внедорожник Lexus оснастили очень нестандартным двигателем. Бензиновый 1,2-литровый трехцилиндровый мотор дополнен газобаллонным оборудованием, однако вместо метана или пропана в качестве топлива используется водород.

[ + – ] Внедорожник оснастили 1,2-литровым двигателем Фото: Lexus

В выхлопе двигателя не содержится токсичных веществ, ведь он практически полностью состоит из водяного пара. Разработчики считают, что вылазки на природу не должны наносить вред окружающей среде. Пока неясно, поступит ли багги в производство или же останется концепт-каром.

Концерн Toyota уделяет огромное внимание водородному ГБО и даже тестирует технологию в гонках. Скорее всего, ее получит гибрид Toyota Prius нового поколения.

[ + – ] Выхлоп содержит водяной пар Фото: Lexus

Кроме того, Toyota развивает технологию водородных топливных ячеек, но она предназначена для электромобилей. Благодаря ей, серийный электрокар Toyota даже попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Также Фокус ранее рассказывал, что Toyota Corolla получила спортивную версию. Седан посвятили автодрому Нюрбургринг.