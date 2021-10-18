Lexus представив екстремальний позашляховик із незвичайним ГБО

Баггі Lexus використовує замість бензину водень. У вихлопі автомобіля міститься лише водяна пара.

Lexus презентував прототип легкого позашляховика-баггі. Двомісний повнопривідний автомобіль призначений для активного відпочинку на природі. Про це повідомляє офіційний сайт марки.

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Позашляховик Lexus оснастили дуже нестандартним двигуном. Бензиновий 1,2-літровий трициліндровий мотор доповнений газобалонним обладнанням, однак замість метану або пропану як паливо використовується водень.

[ + – ] Позашляховик оснастили 1,2-літровим двигуном Фото: Lexus

У вихлопі двигуна не міститься токсичних речовин, адже він практично повністю складається з водяної пари. Розробники вважають, що вилазки на природу не повинні шкодити навколишньому середовищу. Поки незрозуміло, чи надійде баггі у виробництво або ж залишиться концепт-каром.

Концерн Toyota приділяє величезну увагу водневому ГБО і навіть тестує технологію в гонках. Швидше за все, її отримає гібрид Toyota Prius нового покоління.

[ + – ] Вихлоп містить водяну пару Фото: Lexus

Крім того, Toyota розвиває технологію водневих паливних осередків, але вона призначена для електромобілів. Завдяки їй, серійний електрокар Toyota навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Також Фокус раніше розповідав, що Toyota Corolla отримала спортивну версію. Седан присвятили автодрому Нюрбургрингу.