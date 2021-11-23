Человек-паук пересел на новый электромобиль Hyundai (видео)

Hyundai Ioniq 5 Спайдермена уже засветился в коротком видео. Для фильма выбрали самую "дальнобойную" версию модели.

Электрокар Hyundai Ioniq 5 стал новым авто Спайдермена. Именно эта модель появится в фильме "Человек-паук: нет пути домой", который выйдет в прокат с 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Hyundai.

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[ + – ] Для Спайдермена выбрали версию с запасом хода свыше 480 км Фото: Hyundai

Судя по всему, новый Hyundai Ioniq 5 станет автомобилем друга Спайдермена Неда Лидса. Электрокар уже успел засветиться в коротком ролике – именно на нем Человек-паук путешествует в Нью-Йорк. Снял его Джон Уоттс – режиссер фильма "Человек-паук: нет пути домой".

[ + – ] В фильме засветится и кроссовер Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Примечательно, что в видео показана самая "дальнобойная" версия Hyundai Ioniq 5 – ее запас хода превышает 480 км. Такой электромобиль заднеприводной и оснащен одним 217-сильным мотором и аккумуляторной батареей емкостью 73 кВт∙ч.

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Кроме того, в фильме появится кроссовер Hyundai Tucson. Обе модели уже засветились на официальных постерах кинокартины.

[ + – ] Электромобиль Hyundai водит друг Спайдермена Нед

В фильме "Человек-паук: нет пути домой" Спайдермен попытается восстановить свою репутацию и будет бороться со злодеями из альтернативных реальностей. Супергероя по-прежнему играет Том Холланд, также в кинокартине появятся Зендея, Бенедикт Камбербэтч и Джейми Фокс.

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