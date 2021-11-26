По-богатому: украинец выполнил очень нестандартный тюнинг Жигулей (видео)

Обшитые коврами Жигули шокируют жителей и гостей Львова. Доработка авто не стоила владельцу ни копейки.

По Львову ездит очень необычная копейка ВАЗ-2101. Старенькие Жигули обшили настоящими коврами, причем советского образца. Об этом сообщает ТСН.

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Необычный тюнинг ВАЗ-2101 выполнил львовский блогер Тарас Иващишин. Купить Жигули ему удалось всего за 400 долларов и состояние авто явно было не самым лучшим.

[ + – ] Тюнинг ВАЗ не стоил владельцу ни копейки Фото: ТСН

Львовянин решил доработать автомобиль так, чтобы он удивлял окружающих и дарил положительные эмоции. Кузов ВАЗ-2101 он обшил старыми коврами, а антикрыло сделал из деревянной скамейки.

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К слову, подобный тюнинг Жигулей обошлась Тарасу Иващишину бесплатно. Дело в том, что ковры он нашел у своего деда, а все работы выполнил сам.

Мало того, блогер возит с собой еще один ковер – чтобы расстелить на асфальт и запарковаться на нем. К тому же, он создал себе соответствующий наряд из ковра.

[ + – ] Тюнингованные Жигули привлекают всеобщее внимание

Конечно, столь странные Жигули шокируют водителей других машин и перехожих. Недавно Тараса Иващишина остановили патрульные полицейские и в шутку поинтересовались, не принимает ли он запрещенные вещества. И посоветовали все же снять спойлер-скамейку.

Ранее Фокус рассказывал о найденном в Украине ВАЗ-2101 первых серий в редком исполнении. Большую часть жизни авто простояло в гараже.