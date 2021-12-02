Новий кросовер Nissan перетворили на яскравий гоночний болід
Nissan Ariya Single Seater – одномісний спортивний електромобіль. У його конструкції використано агрегати серійного кросовера.
Опубліковано фото концепт-кара Nissan Ariya Single Seater. Приголомшливий болід показали в межах івенту Nissan Futures і демонструє можливості нової електричної платформи Nissan CMF-EV. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.
Як випливає з назви, в основі концепт-кара лежать архітектура й агрегати електромобіля Nissan Ariya, що тільки-но надійшов у виробництво. Кросовер перетворили на одномісний гоночний автомобіль.
Новий Nissan Ariya Single Seater нагадує боліди Формули-Е. Його передні колеса відкриті, а також встановлені антикрила, дифузор та інші аеродинамічні елементи.
Кузов електрокара повністю виготовлений із карбону. Водія захищає дуга безпеки Halo як у сучасних болідах. Показ приладів та інші відомості відображаються на дисплеї, розташованому на кермі.Важливо
Характеристики Nissan Ariya Single Seater не розголошують. Швидше за все, він отримав силову установку від топового повнопривідного варіанту кросовера. Вона складається із двох моторів загальною потужністю 394 к. с.
Nissan Ariya Single Seater не стане серійним, проте незабаром лінійку японської марки поповнять одразу 15 електрокарами і більша частина з них буде побудована саме на платформі CMF-EV.
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