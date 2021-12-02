Новий кросовер Nissan перетворили на яскравий гоночний болід

Nissan Ariya Single Seater – одномісний спортивний електромобіль. У його конструкції використано агрегати серійного кросовера.

Опубліковано фото концепт-кара Nissan Ariya Single Seater. Приголомшливий болід показали в межах івенту Nissan Futures і демонструє можливості нової електричної платформи Nissan CMF-EV. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

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[ + – ] У боліда продумана аеродинаміка Фото: Nissan

Як випливає з назви, в основі концепт-кара лежать архітектура й агрегати електромобіля Nissan Ariya, що тільки-но надійшов у виробництво. Кросовер перетворили на одномісний гоночний автомобіль.

Новий Nissan Ariya Single Seater нагадує боліди Формули-Е. Його передні колеса відкриті, а також встановлені антикрила, дифузор та інші аеродинамічні елементи.

[ + – ] Кузов виконаний із вуглеволокна Фото: Nissan

Кузов електрокара повністю виготовлений із карбону. Водія захищає дуга безпеки Halo як у сучасних болідах. Показ приладів та інші відомості відображаються на дисплеї, розташованому на кермі.

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Характеристики Nissan Ariya Single Seater не розголошують. Швидше за все, він отримав силову установку від топового повнопривідного варіанту кросовера. Вона складається із двох моторів загальною потужністю 394 к. с.

[ + – ] Болід побудований на платформі Nissan Ariya Фото: Nissan

Nissan Ariya Single Seater не стане серійним, проте незабаром лінійку японської марки поповнять одразу 15 електрокарами і більша частина з них буде побудована саме на платформі CMF-EV.

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