Ретро-дизайн і вертикальний зліт: розсекречено найдивовижніший електрокар Renault (відео)
Renault AIR4 здатний розганятися до 93,5 км/год. Його кузов виконаний у ретро-стилі та виготовлений з карбону.
Опубліковані офіційні фото Renault AIR4 — першого літального автомобіля марки. З 29 листопада його демонструватимуть публіці в паризькому музеї марки, а після цього презентації AIR4 пройдуть у Маямі, Нью-Йорку та Макао. Про це повідомляє офіційний сайт Renault.
Новий Renault AIR4 створений у співпраці з американською компанією The Arsenale. По суті, це великий квадрокоптер із пропелерами замість коліс. У нього двомісна кабіна та невеликий багажник.
Варто зазначити, що дизайн кабіни імітує знаменитий Renault 4 1961 — так вирішили відсвяткувати 60-річний ювілей моделі. Виконаний кузов із карбону, а оптика — світлодіодна. Дверей немає — кабіна піднімається цілком.
Літальний автомобіль Renault оснащений декількома електромоторами і здатний розвивати 93,5 км/год. Злітає він вертикально та може піднятися на максимальну висоту 700 м всього за 50 секунд.
До речі, це не перший концепт-кар, присвячений 60-річчю Renault 4. Нещодавно культову модель перетворили на оригінальний будинок на колесах.
А незабаром Renault 4 відродять, але вже в новому форматі — як недорогий електрокросовер за 20 тис. євро. Він з'явиться у 2023 чи 2024 році.
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