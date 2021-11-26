Ретро-дизайн і вертикальний зліт: розсекречено найдивовижніший електрокар Renault (відео)

Renault AIR4 здатний розганятися до 93,5 км/год. Його кузов виконаний у ретро-стилі та виготовлений з карбону.

Опубліковані офіційні фото Renault AIR4 — першого літального автомобіля марки. З 29 листопада його демонструватимуть публіці в паризькому музеї марки, а після цього презентації AIR4 пройдуть у Маямі, Нью-Йорку та Макао. Про це повідомляє офіційний сайт Renault.

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[ + – ] Дизайн кабіни виконаний у дусі Renault 4 1961 року Фото: Renault

Новий Renault AIR4 створений у співпраці з американською компанією The Arsenale. По суті, це великий квадрокоптер із пропелерами замість коліс. У нього двомісна кабіна та невеликий багажник.

Варто зазначити, що дизайн кабіни імітує знаменитий Renault 4 1961 — так вирішили відсвяткувати 60-річний ювілей моделі. Виконаний кузов із карбону, а оптика — світлодіодна. Дверей немає — кабіна піднімається цілком.

[ + – ] Карбонова кабіна піднімається цілком Фото: Renault

Літальний автомобіль Renault оснащений декількома електромоторами і здатний розвивати 93,5 км/год. Злітає він вертикально та може піднятися на максимальну висоту 700 м всього за 50 секунд.

[ + – ] Автомобіль Renault AIR4, що літає, створений у співпраці з американською компанією The Arsenale

До речі, це не перший концепт-кар, присвячений 60-річчю Renault 4. Нещодавно культову модель перетворили на оригінальний будинок на колесах.

[ + – ] Усередині — два сидіння та місце для багажу Фото: Renault

А незабаром Renault 4 відродять, але вже в новому форматі — як недорогий електрокросовер за 20 тис. євро. Він з'явиться у 2023 чи 2024 році.

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