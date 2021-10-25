Культовий 60-річний Renault перетворили на мініатюрний готель на колесах

Оригінальний концепт-кар підготували до 60-річчя Renault 4. Замість задніх сидінь в авто тепер спальне місце.

Renault представили на виставці Maison & Objet у Парижі нестандартний концепт-кар Suite N°4. Дизайнер Матьє Леханнер перетворив культовий компактний Renault 4 на автобудинок. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Якщо точніше, то це навіть не будинок, а готельний номер на колесах. Приурочили оригінальний концепт до 60-річчя Renault 4. Ця модель є наймасовішою в історії французької марки — випущено понад 8 мільйонів авто.

[ + – ] Автомобіль було переведено на електротягу Фото: Renault

За основу взяли Renault 4L і в задній частині встановили прозорий ковпак із полікарбонату. На місці другого ряду сидінь тепер спальне місце для двох — матрац із подушками.

Ззаду з'явилася невелика висувна лава. В обробці використані оксамит і дерево, причому всі матеріали поставили відомі французькі виробники меблів.

[ + – ] Ззаду з'явилася висувна лава Фото: Renault

Крім того, Renault 4 став електромобілем. На даху з'явилися сонячні батареї, що живлять кондиціонер, аудіосистему, обігрівач та інше електрообладнання.

Важливо

Оцифрований і турбований. Фокус провів тест-драйв оновленого седана Renault Megane 2021 року

Звичайно, Renault Suite N°4 не стане серійним, однак зовсім скоро з'явиться сучасний Renault 4. Знамениту модель відродять у форматі електричного кросовера вже найближчим часом.

Раніше Фокус розповідав про нову вантажну версію Renault Duster. Кросовер перетворили на практичний фургон.