Культовый 60-летний Renault превратили в миниатюрный отель на колесах

Оригинальный концепт-кар подготовили к 60-летию Renault 4. Вместо задних сидений у авто теперь спальное место.

Renault представили на выставке Maison & Objet в Париже нестандартный концепт-кар Suite N°4. Дизайнер Матье Леханнер превратил культовый компактный Renault 4 в автодом. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Если точнее, то это даже не дом, а отельный номер на колесах. Приурочили оригинальный концепт к 60-летию Renault 4. Эта модель является самой массовой в истории французской марки – выпущено свыше 8 миллионов авто.

[ + – ] Автомобиль перевели на электротягу Фото: Renault

За основу взяли Renault 4L и в задней части установили прозрачный колпак из поликарбоната. На месте второго ряда сидений теперь спальное место для двоих – матрас с подушками.

Сзади появилась небольшая выдвижная скамейка. В отделке использованы бархат и дерево, причем все материалы поставили известные французские производители мебели.

[ + – ] Сзади появилась выдвижная скамейка Фото: Renault

Кроме того, Renault 4 стал электромобилем. На крыше появились солнечные батареи, питающие кондиционер, аудиосистему, отопитель и другое электрооборудование.

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Конечно, Renault Suite N°4 не станет серийным, однако совсем скоро появится современный Renault 4. Знаменитую модель возродят в формате электрического кроссовера уже в ближайшее время.

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