Оцифрованный и турбированный. Фокус провел тест-драйв обновленного седана Renault Megane 2021 года

Изменения в Рено Меган 2021 модельного года включают не только стилистические, но и технические решения. Мы расскажем, к чему они привели и опишем свои впечатления о Renault Megane 4 после рестайлинга.

На первый взгляд, изменения, которым подверглась популярная в Украине модель, не столь и заметны. Да, они не бросаются в глаза, но неким неуловимым образом придают седану свежесть и новизну.

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[ + – ] Этот седан знаком с 2016 года, но теперь он выглядит свежее Фото: Дмитрий Чабан

Кстати, официальный импортер называет его не иначе как Renault MEGANE Sedan, но кажется, это излишне. Ведь авто с кузовами хэтчбек и универсал в Украину официально не поставляются.

[ + – ] Сзади обновления, которым подвергся Меган 4 седан, не так бросаются в глаза Фото: Дмитрий Чабан

Экстерьер Renault Megane 2021: рестайлинг принес больше шика

Пусть габариты, форма и стилистика кузова знакомы с 2016 года — когда дебютировал Меган четвертого поколения, но рестайлинг Renault Megane принес новую отделку решетки радиатора, бамперов и "патрубки-обманки" выхлопной системы. Эти новшества и делают внешность обновленного Мегана одновременно более спортивной и респектабельной.

[ + – ] Решетка радиатора сохранила свою форму, но горизонтальные хромированные ламели теперь имеют зубчатую форму. Мелочь, но "играет" Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Сетчатая решетка центрального воздухозаборника и отделка зон противотуманок придают переднему бамперу более спортивный вид Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] В заднем диффузоре появились широкие хромированные "патрубки". Это обманка – труба одна и грустно смотрит в землю, но с ними седан выглядит более благородно Фото: Дмитрий Чабан

Отдельных слов заслуживает головная оптика. Ее стилистика с крупными светодиодными скобами ходовых огней знакома, вот только в нашем случае эти элементы еще и дизайнерские. И идут они вместе с полностью светодиодными фарами, оборудованными системой автоматического управления дальним светом.

Работает эта система очень корректно. Особенно удобно, что ее не надо постоянно активировать, как во многих других машинах. Достаточно раз передвинуть левый подрулевой рычажок вперед.

Правда, такое оформление обновленный седан заслужил только в самом дорогом исполнении. Всего предложены три комплектации Renault Megane 2021:

LIFE

ZEN

INTENSE

[ + – ] Дизайнерские светодиодные скобы ходовых огней доступны в самой дорогой комплектации Фото: Дмитрий Чабан

И, раз уж заговорили об освещении, стоит отметить подсветку дверных ручек. Очень удобная функция в темное время суток.

А еще одну полезную опцию ценишь, подходя к машине с занятыми поклажей руками. Самая богатая комплектация Renault Megane 2021 включает функцию бесконтактного открывания багажника. Достаточно провести ногой под задним бампером, и подпружиненная крышка очень быстро поднимается, открывая отсек объемом 503 литра.

И вроде бы показатель отличный, вот только сам проем небольшой, что накладывает ограничение на размер багажа. Это свойственно многим седанам, а более практичные Меган хэтчбек и Меган универсал вы можете привезти из-за границы самостоятельно, но неофициально.

[ + – ] Спинки заднего дивана складываются в удобном соотношении 40:60, но остается большая ступенька, которая тоже накладывает ограничения на габариты и форму груза Фото: Дмитрий Чабан

Если же сложить спинки заднего дивана, то объем багажника Рено Меган 2021 вырастает до 987 литров. Правда, ровного пола не получается, а высокая ступенька может мешать при перевозке крупногабаритного груза.

Так как крышка багажника не оборудована электроприводом (что и обеспечивает такое проворство при открывании), закрывать багажник Мегана приходится вручную. Впрочем, это не вызывает сложностей – крышка очень легкая, а мощные петли спрятаны под обивку и не упираются в багаж.

Интерьер обновленного Рено Меган 2021: цифровая передняя панель

Высокий багажник и покатое заднее стекло седана заметно скрадывают обзор назад. Маневрировать помогает камера заднего вида и парктроники с визуальными подсказками. Причем они работают по всему периметру автомобиля, сообщая о помехах не только спереди и сзади, а и сбоку.

[ + – ] Рестайлинг Renault Megane 2021 года практически не повлиял на интерьер. Верхняя часть торпедо из мягкого пластика Фото: Дмитрий Чабан

Обзорность вперед ухудшается в дождь и слякоть, когда левый "дворник" оставляет большой неочищенный сектор лобового стекла возле передней стойки. Впрочем, для сложных ситуаций есть система автоматической парковки.

В движении здорово помогают системы мониторинга "слепых зон" зеркал и пространства сзади при движении задним ходом. Первая компенсирует то, что машины очень рано пропадают из зауженных зеркал, а вторая звуковым и визуальным сигналом указывает на приближающуюся поперечным курсом помеху. И это здорово выручает на запруженных парковках.

[ + – ] Самая дорогая комплектация Рено Меган 2021 допускает установку не 7-, а 9,3-дюймового сенсорного экрана Фото: Дмитрий Чабан

В знакомом интерьере Рено Меган 4 появились весьма приятные и современные элементы. Вот только получить некоторые из них можно, опять-таки, в самом дорогом исполнении INTENSE.

Только в этом варианте новую мультимедийную систему Easy Link можно за доплату заказать не с 7-, а 9,3-дюймовым сенсорным экраном. А в пакете с ним еще и полностью цифровую панель приборов диагональю 10,2 дюйма.

[ + – ] Режим MySense Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Режим Sport Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Режим Eco Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] В режиме MySense картинку можно настраивать самостоятельно Фото: Дмитрий Чабан

Оба этих экрана создают полностью цифровую переднюю панель и радуют красивой графикой и четкостью работы. Отзывчивость экрана с вертикальной ориентацией на центральной консоли не вызывает нареканий — он позволяет пользоваться основными функциями смартфонов посредством сервисов Android Auto и Apple CarPlay.

Правда, в некоторых вопросах обновленный Renault Megane остается довольно консервативным.

[ + – ] Управление климат-контролем при помощи механических переключателей было и ранее. Но теперь данный блок стал красивее и удобнее в пользовании. Ниже – физические кнопки включения/выключения подогрева сидения, системы предупреждения о выезде из полосы и ассистента парковки Фото: Дмитрий Чабан

Так, USB-разъемы спереди и сзади (всего 4 шт.) обычные, а не современные Type-C. Беспроводной зарядки тоже нет. С другой стороны, это понравится владельцам большинства девайсов.

Да и не всегда авангардные решения удобны. Вот, например, даже при наличии такого огромного сенсорного экрана управление климат-контролем осуществляется механическими кнопками и вращающимися ручками. Ими гораздо проще пользоваться в движении, особенно на неровной дороге.

[ + – ] В самом дорогом исполнении INTENSE водительское сиденье можно оснастить электрорегулировками, памятью настроек и массажем Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Сзади, как и спереди, все стеклоподъемники электрические и с автоматическим режимом работы. И питание на них еще подается после того, как выключился мотор Фото: Дмитрий Чабан

А вот с напитками следует быть осторожными. Подстаканники на центральном тоннеле расположены высоко и они неглубокие. Поэтому стаканчики в них (особенно высокие) сильно мешают пользоваться рычагом.

Новинки под капотом Renault Megane 2021: двигатели и расход топлива

Обновленный седан Рено Меган 4 обзавелся и новыми силовыми агрегатами. И бензиновый 1,3-литровый турбомотор в паре с роботом EDC (Efficient Dual Clutch) с двойным "мокрым" сцеплением под капотом нашей машины – как раз из их числа.

[ + – ] Четырехцилиндровый двигатель развивает мощность 150 л. с. и 250 Нм крутящего момента Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Роботизированную трансмиссию EDC (Efficient Dual Clutch) можно заказать и с дизельным мотором, но тоже в самом дорогом исполнении Фото: Дмитрий Чабан

Его заявленный расход топлива — 5,2 литра по трассе и 9,2 в городе. Мы ориентировались на второй показатель. И примерно так – до 10 литров в киевских пробках — он и вырастал. Потому что средний показатель за время теста, по данным маршрутного компьютера, плавал в пределах 8,3-8,7 литра на сотню. Неплохо, учитывая, что порой мы "наваливали".

Когда в дело вступает турбина, обновленный Megane становится очень бодрым. Он уверенно разгоняется, коробка переключается быстро и незаметно как вверх, так и вниз. И никаких неудобств с обгонами или опережениями не возникает. Чего не скажешь о спокойной езде в городе.

[ + – ] Удобно и красиво: подстаканники на центральной консоли закрываются шторкой. А вот стаканчики в них достаточно легко зацепить локтем и перевернуть Фото: Дмитрий Чабан

Когда надо резко ускориться, чтобы проскочить перекресток или вскочить в соседний ряд с очень низкой скорости или практически остановившись, возникает заминка. Такая пауза свойственна подобным трансмиссиям, но тут она усугубляется слабой тягой бензинового двигателя ниже 1500 об/мин. Поэтому в городе порой возникают не очень приятные ситуации при резких маневрах.

В какой-то мере предвосхитить их и избежать помогает ручной режим переключения или переход в режим Sport. Правда, в последнем случае приходится мириться с тем, что мотор даже на малых скоростях работает на более высоких оборотах.

[ + – ] Возможность менять режим движения – прерогатива только самого дорого исполнения Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Ассистент парковки помогает не только на параллельных и перпендикулярных парковочных местах, но и на расположенных под углом Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Даже при "высокой" громкости, звук выхлопа все равно умеренно-приглушенный, но более красивый Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Режим MySense позволяет менять настройки наибольшего количества параметров Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Каждый из режимов оказывает влияние на настройки рулевого управления, звука выхлопа, комбинации приборов и фоновой подсветки салона Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Обновленный Рено Меган 4 следит за усталостью водителя, дорожными знаками, соблюдением рядности и машинами в "слепых зонах" зеркал Фото: Дмитрий Чабан

Зато коробка более активно подыгрывает пониженными передачами при торможении. Хотя она подставляет их и держит пониженную на затяжном спуске и в обычном режиме MySense.

Рено Меган седан: двигатели и коробки

Бензин, 1,6 л (115 л.с.), вариатор CVT

Бензин, 1,3 л (150 л.с.), робот. EDC7

Дизель, 1,5 л (115 л.с.), механика, 6-ст.

Дизель, 1,5 л (115 л.с.), робот. EDC7

Только самая дорогая комплектация обновленного Renault Megane 2021 включает систему выбора режимов движения и настроек Renault Multi-Sense. Ранее их было пять, теперь три, зато все они полностью понятны:

Eco

Sport

MySense

И если "Экономичный" и "Спортивный" режимы ожидаемо делают отклик авто более вялым или острым, то третий режим позволяет собрать собственную конфигурацию. Например, выбрать "классическое" расположение приборов на щитке, сделать максимально упругим руль и громким выхлоп. Теперь можно ехать в умеренном ритме, но получать лучшую обратную связь на руле и приятный рокот выхлопа.

Цена Рено Меган седан – 487 900 – 687 400 грн.* * на момент проведения тест-драйва

На подвеску никакого влияния выбранный режим не оказывает. Достаточно комфортная ходовая даже допускает раскачку на неровной дороге. А вот мелкие неровности сильнее ощущаются на машине с опциональными 17-дюймовыми колесными дисками (в базе на 16 дюймов). И на таких колесах в повороте задняя часть машины, как и ранее, немного спрыгивает на неровностях. Впрочем, это не удивительно: ведь ходовая не менялась. Зато во всех ситуациях подвеска работает сбито и тихо.

[ + – ] В Украине обновленный Рено Меган 4 поколения официально предлагается только в виде седана Фото: Дмитрий Чабан

Плюсы и минусы обновленного Renault Megane

Рено Меган 4 поколения сохранил присущие модели преимущества, среди которых можно отметить привлекательную внешность и соотношение оснащения и цены. При этом он обзавелся более современными функциями.

Плюсы Рено Меган 2021

Более респектабельная внешность

Новые функции

Качественные цифровые панели

Соотношение цена/оснащение

Минусы Рено Меган 2021

Конфигурация и проем багажника

Плавность работы силового агрегата на малых скоростях

Отсутствие некоторых современных опций

Технические характеристики и цена Renault Megane седан

Длина — 4632 мм

Ширина с зеркалами — 2058 мм

Высота — 1443 мм

Колесная база — 2711 мм

Дорожный просвет — 136 мм

Объем багажника — 503-987 л

Тип двигателя – бензиновый, турбо, с непоср. впрыск.

Кол-во цилиндров — 4

Объем двигателя — 1332 см3

Мощность двигателя — 110 кВт (150 л. с.)

Крутящий момент — 250 Нм

Коробка передач – 7-ст. робот.

Расход топлива, трасса-город – 5,2-9,2 л/100 км

Макс. скорость — 205 км/ч

Объем топливного бака — 50 л

Электрическое будущее Ranault Megane

Вполне возможно, что вскоре мы увидим полностью другой Ranault Megane. Ведь уже через пол года в Украине может появиться электрический кроссовер Рено Меган с запасом хода в 470 км. Кроме этого, Фокус рассказывал, что альтернативу седану составит новый электромобиль Renault Jiangling Yi, который уже вышел на рынок, правда, пока в качестве такси или авто каршеринга.